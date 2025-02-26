財政預算案2025｜公務員編制削一萬個職位　揭本身已有兩萬個空缺

【財政預算案 / 預算案 / 財政預算案2025/財赤/公務員/凍薪/裁員】公務員編制零增長至今維持五個財政年度，編制控制不高於19萬多個職位。新一份財政預算案今天（26日）宣布，未來兩年公務員編制「瘦身」，共削減一萬個職位。翻查資料，本身公務員編制已有21865個空缺。



另外，政府今個財政年度起，一連兩個財年加碼削減經常開支，由本來的1%增至2%，四個財政年度共削減7%開支。財政司司長陳茂波說要嚴格控制政府開支，開源為輔，以身作則顥示節流決心，同時確保高水平公共服務。



千億財赤下，新一份財政預算案公布公務員今年凍薪。（黃浩謙攝）

公務員開支（公務員事務局網頁截圖）

政府四分一經常開支用於支薪

政府2023/24財政年度用於公務員、資助機構的薪酬及相關開支高達1562億元，佔政府經營開支四分之一。去年公務員劃一加薪3%，以加薪的額外開支約87億元計算，2024/25財政年度的公務員薪酬開支已突破1600億元，即政府一年有四分一經常開支用於支薪。

財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（盧翊銘攝)

四個財政年度共削減7%開支 節省624億元

陳茂波在財政預算案宣布，今個2025/26財政年度起，至2027/28財政年度，加碼削減經常開支，由本來的1%增至2%，連同2024/25財政年度本身已削減的1%開支，四個財政年度合共削減7%開支。

2024/25財政年度：節省約39億元

2025/26財政年度：節省約117億元

2026/27財政年度：節省約195億元

2027/28財政年度：節省約273億元

政府未來三年予大學教育資助委員會資助大學的撥款，將達681億元，已反映每年削減2%開支的目標，與政府一致。陳茂波強調撥款仍較上個三年期的632億元高。

財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（盧翊銘攝)

公務員編制削一萬個職位 揭本身有兩萬個空缺

要削減經常開支的其中一招，是公務員編制「瘦身」。政府自2021/22年度起維持公務員編制零增長，將整體編制控制在不高於2021年3月底的水平約196,000個職位。

公務員。（黃浩謙攝）

財政預算案宣布因應削減資源及改善人力資源運用，公務員編制未來兩個財政年度每年分別削減2%，即2026/27、2027/28年度，預計到2027年4月1日將削減10,000個職位。

公務員編制人數（公務員事務局網頁資料）

翻查公務員事務局網頁，截至去年九月底，政府職位編制已降至193,645個，實際人數則為174,135個，即本身已有21,865個空缺。