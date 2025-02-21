民主黨著手解散　民建聯、盧文端皆指咎由自取

民主黨昨晚（20日）舉行中委會會議，通過成立小組跟進解散和清盤安排，意味這個有逾30年歷史、曾是本港民主派龍頭的政黨將走向終結。現時的立法會最大黨、民建聯發聲明指，民主黨過去路線越走偏激，對國家安全及香港社會穩定造嚴重損害，它宣布解散絕對是咎由自取。



而第十屆全國僑聯副主席、中國港澳台僑和平發展總會會長，同時是民建聯監委會主席的盧文端今日（21日）也撰文分析民主黨「死因」，同樣稱該黨走上著手解散之路是咎由自取，指是該黨拒絕調整路線，拒絕回到「愛國者」行列所致。



民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。(梁鵬威攝）

民建聯：反中亂港無出路

民建聯在聲明中指，民主黨在危害國家安全及破壞香港社會穩定的各項事件中，一直都是主要的推手及參與者，包括長期在立法會以拉布等手段，嚴重阻礙政府施政；在2019年的反修例風波中，民主黨成員又支持黑暴，加劇社會動盪和不安；而民主黨亦勾結外部勢力，進行反中亂港活動，又參與非法的「35+初選」，意圖癱瘓特區政府的運作，圖謀攬炒香港。民主黨這些行為嚴重危害國家安全，違反法律法規，對香港的政治穩定、經濟發展和社會和諧，造成了極大的破壞。

民建聯認為，民主黨的解散再次說明，反中亂港無出路。從政者必須堅定維護國家安全及香港穩定，才能促進社會發展和市民福祉，為國家和香港作出應有貢獻。

盧文端。（廖雁雄攝）

盧文端：對抗新選制、拒調整路線

盧文端過去曾撰文向民主黨「指點生路」，他今日再撰文指，民主黨過去多次否決特區政府的政改方案，對抗新選制，也拒絕回到「愛國者」。面對香港新的政治形勢，在「愛國者治港」原則全面落實的大背景下，民主黨拒絕調整路線，在新的政治秩序下，不能有出路。

民主黨中央委員會2月20日開會後決定著手進行解散和清盤安排。(梁鵬威攝）

他認為，民主黨落得今日田地全是咎由自取，解散是該黨唯一的出路。