宋芝齡率灣仔青聯赴北京　與師範大學簽兩地青年研學交流協議

撰文：潘耀昇
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自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，今日（27日）與北京師範大學簽署戰略協議，雙方將合作舉辦京港青少年交流與研學計劃，宋芝齡希望促進粵港澳大灣區教育協同發展，加強香港青少年國情教育，形容意義重大。

2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）
2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）
2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）
2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）

本身是灣仔青年聯會主席的宋芝齡與執行主席周振傑表示，香港青年在維護「一國兩制」行穩致遠進程中發揮關鍵作用，形容恆常的研學交流能讓香港青少年直接感受國家發展成果，加深對中華文化的理解與認同。同時，北京師範大學教育集團亦計劃讓北京青年學生赴港研學，主題圍繞城市發展、文化傳承等。

2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）
2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）
2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）
2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）
2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）
2月27日，自由黨宋芝齡率灣仔青年聯會赴北京，與北京師範大學教育集團簽署戰略協議，同場的包括灣仔青聯執行主席周振傑。（灣仔青聯）

宋芝齡表示，北京師範大學將以自身優勢與灣仔青年聯會緊密協作，在文化藝術、航天科技、歷史文化等不同領域，開展多樣化研學交流。雙方秉持優勢互補、協同發展、合作共贏的原則，在課程體系建設、科研課題、創新培養項目與交流合作等方面，全方位合作，建立具有廣泛影響力的青少年研學交流品牌，增進京港兩地青少年互動交流，為培育兼具國際視野與家國情懷的新時代青年貢獻力量，推動京港青少年教育交流邁向新里程。

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