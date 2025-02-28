2025預算案乍現兩大「褪軚」高危位？｜政圈觀察

下年度預算案星期三（26日）公布後，本來被視作「高危位」的收緊長者2元乘車優惠引發討論是意料中事，但可能社會上早已消化消息，市民也理解在千億財赤和人口老化夾擊下，施加限制無可避免，反彈聲音有限。不過，出人意料的是當局提出研究向離境私家車徵收邊境建設稅，和取消毋須資產審查的2500元學生津貼，招來更大反對聲浪，兩者會否成為政府迫於形勢而要「褪軚」作出讓步的高危位？



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財政司司長陳茂波（夏家朗攝）

王文濤：政策不要「各打各的」 否則方向不一致會互相抵銷

向離境私家車徵收邊境建設稅，不少人腦海即時浮現的便是港珠澳大橋口岸。大橋又有幾大重要性？也許去年三中全會後，國家商務部部長王文濤8月專程來港出席的三中全會精神宣講會時的發言，大家可以領略一二。

王文濤當日的發言中，雖然大部分篇幅集中說明三中全會的決議為香港帶來的機遇，接近結束時，他提到香港要主動對接國家即將開始的「十五五規劃」與粵港澳大灣區建設等國家戰略，其中一個重點工作是構建全國統一大市場，而港珠澳大橋在當中扮演重要角色。

商務部長王文濤去年八月專程來港出席宣講會，講解三中全會決定的精神（廖雁雄攝）

港珠橋大橋可發揮「黃金通道」功能，促進大灣區互聯互通融合發展，其作用正逐步發揮，日益顯現重要性。目前推動「粵車南下」方面尚有些制約，接下來要由粵港雙方協商，分階採取措施讓「粵車南下」更暢通。各種政策不要「各打各的」，否則方向不一致時會互相抵銷，有的甚至是碎片化，希望政策有一個統籌，能夠是取向是一致性。 商務部部長王文濤

王文濤以上的說法，實則已婉轉地點出作為跨境重點基建、2018年啟用的港珠澳大橋，仍有巨大的發展潛力有待特區政府發掘。王文濤更引用去年6月底才開通的深中通道輔助說明，指後者車流量在短時間內已達到頂峰。

翻查資料，去年六月底開通的深中通道，一個月後的總車流量達289萬車次，日均有逾九萬車次，單小時最高峰超過八千車次。至於港珠澳大橋，去年8月數據顯示，日均約有一萬三千車次，當中四成為「港車北上」。港珠澳大橋的設計每日最高容量為六萬架次。

陳美寶（右二）2月20日與廣東省交通運輸廳廳長林飛鳴（左三），以及廣東省委港澳辦、廣東省發展和改革委員會、廣東省公安廳等代表會面，就雙方關注的議題交換意見。（政府新聞處）

陳美寶曾向夏寶龍提到力爭今年實施粵車南下

而運輸及物流局局長陳美寶月初在前海向南下的港澳辦主任夏寶龍介紹工作時，也提到：「香港特區和廣東省正合力爭取今年來實施『粵車南下』，進一步推動大灣區一小時生活圈。」她幾日後訪問廣州商討「粵車南下」安，大橋的效用有望進一步得到發揮。

誰料，新一份預算案在「增加收入」項目下，提出研究向離境私家車徵收邊境建設費，例如每輛收200元，旅遊巴士和貨車可獲豁免。政府消息人士表示，去年截至11月有900萬架次車輛經陸路口岸進出香港，即單向車流約450萬架次。以此推算，每年可帶來10億元的收入。

港珠澳大橋的車流量仍未達設計的最高容量。（新華社）

大橋既然被視為兩地融合的「黃金通道」，現時私家車使用大橋每次收150元人民幣橋費，往返已是300元人民幣，若再加上本港的200元邊境建設費，「黃金通道」作用會否因而打折扣？

一方面鼓勵融合、力爭早日實現「粵車南下」，但又研究開徵邊境建設稅，港府的政策又有否各打各？政策是否有統籌和一致性？也許有勞職責包括統籌各決策局工作的政府「大掌櫃」財政司司長陳茂波要逐一回答。

董建華年代曾研究開徵海陸離境稅（資料圖片）

董建華年代 政府高層指徵海陸離境稅：政治不正確

近有中央官員好心指引，遠的可回看當年因受金融風暴打擊，港府急需開源，2001年成立稅基廣濶的新稅項事宜諮詢委員會，研究的新稅項包括對特定消費項目例如流動電話、招牌等徵稅、一般消費稅、人頭稅、資產收益稅、海陸離境稅，及對源自香港的利息收入、納稅人在世界各地的收入、及個別人士收取的公司股息徵收的稅項等。

當年政府最高層也認為開徵海陸離境稅屬：「政治不正確」，雖云是海陸離稅，但經由陸路口岸往返香港與內地的市民佔大多數，有關稅項有礙回歸後香港與內地的交流。不可忘記的是當年本港對於與內地城市融合的聲音，也遠遠不及如今高漲。

當時政府對此稅項的保留，也可以從諮詢文件中的整體評估中反映。

唯內地和香港兩地經濟日趨緊密，有關措施可能被視為有礙兩地交流，也不利於旅遊業。 2001年擴潤稅基改善稅制諮詢文件

研開徵海陸離境稅 結論：或得不償失

2007年6月，政府發表稅制改革公眾諮詢最後報告，雖然報告因應中期報告已較側重論述開徵商品及服務稅，即俗稱的消費稅的利弊，但也有交代對開徵海陸離境稅的看法。

有些人士擔心這稅項會對香港和內地的融合及旅遊業造成負面影響。況且，除非稅率定於很高水平，否則所能取得的稅款有限，開徵此稅項或會得不償失。 2007年稅制改革公眾諮詢最後報告

200元建費太高 多黨擬力爭下調收費水平

不過，當年由於本地經濟迅速復蘇，政府認為已無拓濶稅基的迫切性，報告也束之高閣。事隔近廿年後，香港又再面對財困，陳茂波重提這個當年被視為「政治不正確」建議。

而立法會主要黨的表態也是「留有一線」，普遍均指政府只是提出「研究」仍有商量餘地。工聯會議員陸頌雄昨日(27日）在陳茂波到立法會簡介預算案內容時，曾質疑徵費可能影響港珠澳大橋車流量。他今日（28日）表示，相信仍有調整空間，他稱收到市民投訴有關港珠澳大橋有雙重徵費。

民建聯交通事務發言人陳恒鑌也認為，政府純粹只是「拋出方案」，相信當局已聽到有不少民意，包括擔心影響大灣區往來。他認為，調低收費可減少影響，特別是「粵車南下」今年會公佈細節，如私家車離境需交200元稅，可能有較大影響。

自由黨航運交通界議員易志明也認為建議的收費太高，擔心影響往來兩地做生意的人，希望當局聽意見研究降低收費水平。他稱，明白政府開要源：「但收200元有啲誇張」。

財政司司長陳茂波率領財金官員到立法會講解預算案（黃浩謙攝）

取消2500元學生津貼 教育界罕見發聲明否認曾被諮詢

另一個高危位則可能是取消每年向中小學和幼稚園學生發放的2500元學生津貼。政府強調，有關措施因為毋須資產審查，不夠針對性，故九月新學年開始取消津貼，每年節省20億元開支。誰料，決定惹來教育界和家長強烈反彈，其中教育界立法會議員朱國強昨日（27日）罕有發聲明：「政府當局，包括並不限教育局，從未就取消學生津貼，向其諮詢意見；以往正式與非正式接觸，當局亦從未提及取消學生津貼。」

朱國強發聲明指政府未有就取消學生貼津作諮詢（黃浩謙攝）

朱國強促請相關政策局檢視及改善溝通機制，對於涉及重大公共利益的開支修訂，當局應當廣泛諮詢，包括聽取所屬界別議員的意見。而電台的熱線節目中，市民質疑新一份預算案向中產開刀，有育有兩名子女的家長直言：「跌咗五千元」。

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應否取消2500元學生津貼 各黨派未有共識

至於2500元學生津貼，是2019年8月公布的191億元紓困措施之一，以期在當年九月開課的新學年，減輕家長在教育支出的負擔。及後，施政報告宣布該項津貼在2020-21學年起恆常化。

本身是從事教育工作的民建聯議員郭玲麗稱，政府事前沒有就具體問題諮詢，但明白財赤下，取消或削減津貼無可厚非。她指，市民兩邊聲音都有，當然有人不滿意，但亦有部分預計疫情後都會撤銷學生津貼。工聯會梁子穎則稱，要就此落地區收集意見。

張宇人認為2500元學生津貼對學生有幫助（梁鵬威攝）

不過，身兼行會成員的自由黨飲食界議員張宇人認為，中小學「小班教學」幫不了學生，只是幫到老師免失業，要求當局考慮保留2500元的學生津貼。