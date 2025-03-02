問責高官為何不減薪令市民順氣？　陳茂波：多方面考慮　凍薪合適

新一份預算案提出問責官員、公務員等凍薪，財政司司長陳茂波今日（2日）被問到財赤下問責高官為何不減薪令市民順氣，他說政府有多方面考慮，包括預計經濟未來增長2.9%、私人市場工資增加，亦提出加強版財政整合計劃，未來兩年會有財政盈餘。他強調凍薪做法合適。



陳茂波回應為何問責高官不減薪，稱政府已有全盤考慮。（夏家朗攝）

回應高官不減薪 陳茂波：多方面考慮 凍薪合適

陳茂波出席無綫電視節目《講清講楚》時回應問責高官為何不減薪，政治上可能會獲得掌聲，亦令到其他受影響的市民「條氣Kur啲」，他稱涉及全盤考慮，用作日常稅收、開支、出糧等的政府經營帳目，預計2025/26年大致平衡，2026/27年開始有盈餘。

一方面過去這段時間，經濟有所增長，中期預測估計未來幾年達到2.9%（增長）；第二就是私人市場工資有所增加。我們都提出加強版財政整合計劃，兩年內回復日常收支平衡，2026、2027年開始有盈餘，因此覺得現在做法比較合適。 財政司司長陳茂波

被問到在商業社會之中，如果一間公司正蝕錢，未來數年才會賺錢，大企業高層都會牽頭減薪，是否擔心減薪有副作用，陳茂波說政府已作多方面考慮，現在做法合適。

財政司司長陳茂波2月26日晚上出席電視台聯合主辦的財政預算案論壇。（夏家朗攝）

以普通家庭生活開支類比政府經營帳目

陳茂波又以普通家庭生活開支，類比政府現時的經營帳目，「打工每個月有收入，燈油、火蠟、供書，用完還有剩，但如果買層樓，好少人一次過付錢，當然分期供」。

他預計2026/27年度政府收支平衡，同時政府要「發展未來」，包括北部都會區，未來五年的工務工程開支會達到二千億元。

公務員（黃浩謙攝）

新加坡公務員僅香港一半 陳茂波：當地不少公共事務交法定團體處理

預算案亦提出削減一萬個公務員職位，被問到現時空缺有2萬個，為何不全部削減，陳茂波說，編制有空缺不代表無需要請人，舉例航空控制主任，雖然暫時空缺，但是一個重要崗位。他解釋預算案是要求政府各部門減開支，相關的局和部門自然會從人手方面思考，具體調配交由他們決定。

千億財赤下，明日（26日）發表的新一份財政預算案將公布公務員今年凍薪。（黃浩謙攝）

被問到新加坡公務員人數是香港的一半，本港是否應進一步減編制，陳茂波說未來還可能壓縮，但不能影響公共服務，並補充新加坡的不少公共事務交由法定團體處理。他續指香港的政府部門不但要改革做事方式，亦要多用科技，檢視一直提供的服務可否精簡，並請審計署培訓各部門。