鄧炳強突然離港缺席活動　副手卓孝業回應局長去向：多謝關心

保安局、紀律部隊及輔助部隊代表今日（6日）到昂坪市集參觀「中國王朝風雲館之三國風雲」，保安局局長鄧炳強原訂會出席活動，惟活動開始前一小時，大會表示鄧炳強要離港處理公務，故未能出席。鄧炳強在機場拍攝影片，就未能親身到場致歉。



保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝/資料圖片）

局長鄧炳強去哪兒？ 副局長卓孝業笑著說：多謝關心

鄧炳強原訂今天下午三時與保安局、紀律部隊、輔助部隊代表出席位於昂坪的「中國王朝風雲館之三國風雲」活動。不過，大會指鄧炳強因公務原因需離港，未有親身出席活動，他拍片致歉，並指「三國風雲館」有助提升市民的國家安全意識。

保安局副局長卓孝業（左）。（廖雁雄攝）

憲報未有公布署任安排。鄧炳強的「副手」、保安局副局長卓孝業下午出席活動時，被問到鄧炳強去哪兒時，他笑著表示「多謝關心」。

多位政界人士出席三國風雲館的開幕典禮（卓永興Facebook）

展館開幕當日多名政界人士出席典禮

「中國王朝風雲館之三國風雲」由慈善機構「藝文發展基金會」籌辦，項目響應政府推動香港旅遊和中華文化，及加強愛國主義及國家安全教育的工作。去年底展館開幕時，多名政界人士出席典禮，包括政務司副司長卓永興、港區全國人大代表鄺美雲、中聯辦新界工作部副部長李功勛、中聯辦九龍工作部副部長李文彬、立法會議員鄭泳舜、鄧飛、陳凱欣等。