鄧炳強致函BBC　譴責有關通緝犯張晞晴報道扭曲事實帶有偏見

警方國安處去年12月24日公布新一輪通緝名單，新增6人中包括僅19歲的張晞晴。英國廣播公司（BBC）周日（2月16日）以《成為中國政府敵人的A-Level學生》為題，刊發她在倫敦接受的訪問。保安局局長鄧炳強同日致函BBC，對內容表示反對及譴責，斥報道是毫無根據、扭曲事實。



2024年12月24日，警方公布新通緝名單，包括前區議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、學者鍾劍華、「香港議會」發起人何良懋、藝人鄭敬基及「香港自由委員會基金會」成員張晞晴。（梁鵬威攝）

港府依法執法 對潛逃海外罪犯雖遠必誅

鄧炳強在信中批評，儘管BBC曾就該文章主題向港府查詢，卻選擇不在文章中列入港府的回應，剝奪讀者了解真相的權利，對於BBC允許令人發表如此帶有偏見的文章，令人震驚及失望。

信中重申，任何個人或實體危害國家安全都應受懲罰，而包括張晞晴在內的被通緝人員，藉逃往海外以逃避法律制裁，且繼續觸犯港區國安法。 對於相關人士或實體的行為，香港執法機構一貫基於證據，嚴格依法執法，與他們的政治立場、背景或職業無關。

信中強調，依法追捕及打擊潛逃海外危害國家安全的罪犯，全力做到「違法必究，雖遠必誅」。 保安局呼籲被通緝者懸崖勒馬，盡快回港自首及受審，也反對任何外部勢力企圖以威脅國家安全的方式破壞香港。

圖為2025年1月13日，保安局局長鄧炳強交代香港最新罪案情況。（廖雁雄攝）

最年輕被國安法通緝者 已偕家人移居英國

張晞晴為港府至今懸賞100萬港元的通緝名單中，最年輕的一位，她被指2022年8月起在香港自由委員會鼓吹香港獨立。在BBC題為《成為中國政府敵人的A-Level學生》的訪問中，她講述參加2019年社運，以及與家人移居英國的過程。

張晞晴指出，2021年和家人透過BNO Visa移居英國，現居列斯（Leeds）。她表示，香港警方在去年平安夜對她發出通緝令，令她初時感到害怕。而警方在通緝令使用的，是她只有11歲時的照片。但想到身處香港的異見人士遭遇，她認為自己被通緝不算什麼。

她表示稱，當港府從2023年開始懸賞緝拿海外異議人士時，她還在應付A-Level考試，她認為自己屬小角色，不會成為目標，沒想到最終仍成為對象。她指出，不少港人移居英國後保持沉默，部份原因是他們在香港仍有家人，「這很令人傷心，但我們不能責怪他們」。

衛倩婷英國時間周二（21日）在社交平台X發布，上周與林德偉在英國外交部，會見被警方國安處通緝的鍾劍華、鍾翰林、劉珈汶和張晞晴。（Catherine West X平台）

曾與外相林德偉等英國政客會晤 憂英國對華示好損港人保障

張晞晴在英國期間，曾與英國外相林德偉（David Lammy，又譯戴維拉米）會面，也曾在唐寧街舉行的農曆新年活動上會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默），以及影子外交大臣彭黛玲（Priti Patel）。

她表示，還需要做更多的工作，她今年繼續就香港問題參與遊說英國政府。但她擔心英國最近向中國做出的示好姿態，或意味英國為保護與中國的貿易關係，從而令香港人可獲的保護減少。