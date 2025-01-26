鄧炳強與太太行維園花市　曝露鄧太英中名校畢業｜政壇諸事町

年宵市場開鑼，保安局局長鄧炳強周六（25日）與太太行維園花市。他在Facebook發文表示，喜見今年有很多學生和青年人經營自家設計攤位；他們又特別到一間中學的攤位光顧和支持，原來這是鄧太中學母校師弟妹經營。至於是哪一間，帖文就沒有寫明，但相片就在北角英中名校張祝珊英文中學攤位前拍攝，盡在不言中。



保安局局長鄧炳強（左二）及太太（左一)周六與太太行維園花市，和市民合照。（鄧炳強Facebook圖片）

鄧炳強與太太先買了小食到各紀律部隊的攤位探班，然後參觀其他不同攤位。他說今年有很多學生和青年人經營自家設計攤位，「大家都活力十足，各出奇招吸引市民」。途中看到太太母校都有學生擺設攤位，「我哋梗係要去支持！」

鄧炳強（左三）及太太（右二)一齊到張祝珊英文中學攤位，原來是鄧太母校。（鄧炳強Facebook圖片）

相片可見，他們買了公仔，鄧炳強沒有寫明太太母校是哪一間。不過相片在北角英中名校張祝珊英文中學的攤位拍攝，不用多講大家明。順便一提，局長中一至中五就讀鄧肇堅維多利亞官立中學（當時名為鄧肇堅維多利亞工業學校）會考成績優異，到1982年轉至傳統女名校聖士提反女子中學升讀預科，成為女校男生。

有檔主特別為鄧炳強製作大熱扭扭公仔氣球，自然要買個。（鄧炳強Facebook圖片）

他們在維園買了幾盆蘭花，鄧炳強說，有檔主特別為他同夫人製作大熱扭扭公仔氣球，「造型神似，夫人非常喜歡，我就更喜歡啦！」