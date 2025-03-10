政府指明日大嶼6.4億研究「唔好嘥」　林超英：經典「洗濕個頭」

新一份《財政預算案》並無包含「明日大嶼」，財政司司長陳茂波稱現有或計劃中的研究會繼續進行，但未必再進行新的研究。目前相關研究涉款逾6.4億元，發展局局長甯漢豪日前稱「唔好嘥，由佢做埋先」，又指擱置涉違約成本。不過，天文台前台長林超英發文，形容政府此舉為經典「洗濕個頭」的例子。



他促請，促果斷按顧問合約，叫停相關研究，指此舉絕非 「違約」。只要所需費用少於合約原訂總額，就是省了錢。



政府斥資逾六億元進行明日大嶼的前期研究（資料圖片）

林超英稱，在看到有關甯漢豪的言論的報道後感到很難過，形容這是經典的 「洗濕個頭」案例，銀碼巨大，民間一路以來，正正就是擔心人工島引發這種情景。他指，政府2021年宣布建設北部都會區，也早已確定為優先開發項目，加上北都開發需時最少二十、三十年，當局最早應在2022、最遲2023年可以喊停人工島的所謂 「前期研究」，因為世上沒有人會提早二十、三十年為一個「明日」概念做耗費巨資的工程研究。

林超英續稱，可惜直到2024年中當局仍堅稱填海工程將於本屆政府任期內啟動，以致繼續推進。

洗濕了這個6億多元的「頭」，不幸中的萬幸是現在終於等到政府稱不會急於今屆內填海，暫時不用洗一萬億元填海的「超大頭」 或 「寃大頭」。北都和人工島的先後緩急明顯不過，卻阻不了6億元的「洗濕個頭」，是無明的執着，還是迷濛的識見？ 天文台前台長林超英

前天文台台長林超英認為應叫停明日大嶼的研究（黃浩謙攝）

他認為，在財政緊絀下，每一分錢都重要，支出可減則減，按顧問合約應有終止機制喊停絕非 「違約」，是當機立斷，按合約辦事。只要所需費用少於合約原訂總額，就是省了錢。

願當局明察道理，及時啟動終止所有進行中及準備中的人工島 「研究工作」，同時撤銷相關政府內部支出。 天文台前台長林超英

他稱，1983年時任財政司彭勵治因財政困難，果斷擱置即將動工的赤鱲角機場，當年林超英有份參與赤鱲角機場的前期氣象研究，記憶尤新。林超英認為，今天形勢更惡劣，香港需要同樣的果斷。