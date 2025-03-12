民建聯「小花」辦大灣區咖啡節　邀「聲夢小花」撐埸｜政壇諸事町

青年民建聯「升格」為支部後，以團結年輕人為目標。身兼西貢委任區議員的青年民建聯副主席莊雅婷率先出招，周末在將軍澳舉辦「大灣區咖啡青年節」，希望以「啡」會青年，促進大灣區年輕人交流，目標約2萬人次入場。作為本屆區議會最年輕的區議員的莊雅婷，有民建聯「小花」之稱，她透露開幕禮將有「聲夢小花」撐場，保安局局長鄧炳強亦會光臨。



莊雅婷希望藉此活動，加強將軍澳區的經濟活力。（馮子健攝）

大灣區共39間咖啡店參與

莊雅婷今天（12日）與傳媒茶聚介紹「大灣區咖啡青年節」，形容是青年民建聯「升格」後首次舉辦的大型活動，希望促進大灣區青年交流融合，同時增添將軍澳的經濟活力，響應特區推動地區經濟的政策目標。她指，「大灣區咖啡青年節」匯聚多個大灣區的咖啡店，包括本港與其他省市共39間咖啡店參與，包括深圳的「符記咖啡」、佛山的「咖獅堂」、香港的「% Arabica」等讓參加者品嘗不同風味。

莊雅婷多謝「金主爸爸」（馮子健攝）

活動斥資百萬元 「聲夢小花」姚焯菲登場

莊雅婷表示原本打算去年底舉辦「大灣區咖啡青年節」，惟未有足夠時間籌集資金。今次成功籌辦活動，她說要多謝兩位「金主爸爸」，即招商局慈善基金會及大灣區共同家園青年公益基金，料活動斥資百萬元，收益全歸各攤位所有，不設場地費用亦毋須入場門票，屆時有學校在現場設小食攤檔，各時段會有不同樂隊表演。

姚焯菲。（梁碧玲攝）

開幕儀式嘉賓包括保安局局長鄧炳強、商務及經濟發展局副局長陳百里、入境處處長郭俊峯、民建聯主席陳克勤、西貢民政事務專員馬瓊芬，亦有「聲夢小花」姚焯菲現場表演，西貢民政處則為支持單位。

主辦方派發約3000張，價值25元的代金券。（馮子健攝）

莊雅婷呼籲市民到場參與。（馮子健攝）

主辦單位將透過學校、地區辦事處等渠道，派發約3000張各價值25元的代用券，各攤位的咖啡售價平均約40至60元不等，精品咖啡則稍貴，售價100元左右。市民到場「打卡」後亦會獲贈紀念杯一隻。

大灣區咖啡青年節

大灣區咖啡青年節詳情

日期、時間：

3月14日下午3時至9時

3月15日上午11時至下午8時

3月16日上午11時至下午8時

地點：

將軍澳海濱公園