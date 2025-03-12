桌球賽逐客｜體育園未談誰下決定 羅淑佩要求設發言人令上情下達
撰文：文維廣
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早前在啟德體育園舉辦的世界格蘭披治桌球大獎賽，發生「趕觀眾走」風波，主辦方透露被告知只能是在午夜12時請觀眾離場，沒提及誰人告知必須逐客，又指賽前已向園方表明願意支付超時費用，惟未獲回應。文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受訪問時表示，希望各方「經一事、長一智」，園方既要設由最高層參與的「上情下達」機制，未來亦要安排發言人應對。
3月4日，啟德體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽賽事超時，賽會於11時15分「趕客」，要求觀眾在當前的一局結束後就離場，引發球迷不滿。事後，主辦方接受傳媒訪問指亦被通知要趕人離場，賽前已向園方表明願意支付超時費用，惟未獲回應。
建立去到最高層，可即時作出決定、下達到（的機制），政府當然都會監察，（但）畢竟日常運作是啟德體育園公司處理。啟德初次使用，他們（主辦方）沒有經驗，與啟德的溝通也要好。
面對下逐客令嫌疑，啟德體育園賽後發表書面聲明，惟並無交代趕觀眾離場由何人決定。羅淑佩今日（12日）接受NOW新聞台訪問稱，希望各方「經一事、長一智」，體育園要設包括園方高層在內的「上情下達」機制，跟進及負責處理日常運作，同時和主辦方有良好溝通。
羅淑佩又指，啟德體育園要設發言人，出現問題時作相關解釋。
若有問題出現，究竟誰出來解釋，解釋包括甚麼才令大家安心、清晰，主辦方一般有發言人，啟德現階段我們都有這要求，若有甚麼事情，我們找誰。
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