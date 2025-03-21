議員憂削1萬公務員職位影響服務　楊何蓓茵：不裁減現職公務員

新一份《財政預算案》提出問責官員、立法、司法、公務員等凍薪一年，及公務員編制未來兩個財政年度每年分別削減2%，預計到2027年4月1日將削減10,000個。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（21日）討論預算案有關公務員事務的事宜，議員憂慮削減職位會令公共服務受影響。公務員事務局局長楊何蓓茵指，不會裁減現職公務員，如要削減有人在職的職位，該公務員會調配到其他崗位，相關職位的資源會調配中央。



議員認為現時公務員人手已不足應付工作

勞聯勞工界立法會議員周小松表示，現時公務員工作已經是「十個煲九個蓋」，未有有機會是八個半人承擔十個人的工作，稱公務員不能長期「捱義氣」，質疑縮減編制會否減少在職公務員數目。

另一位勞聯的選委界立法會議員林振昇亦質疑，削減編制會對公共服務造成影響，例如救生員等人手不足導致要關閉公共泳池等，指整體目標削減一萬個職位，但部分職位是否可以增加。他又質疑，就算不裁員，但公務員退休後不填補職位，日後公務員人手可能下跌到16萬人，或對公共服務有影響。

楊何蓓茵。（周令知攝）

楊何蓓茵：並非不理死活地削減人手 有需要的空缺仍要招聘

楊何蓓茵指，部門在縮減編制下都要檢討職位是否仍有需要，如需要削減的職位有人就職，該人員就可能需要調職；如需要削減的職位本身正在聘請，可能就停止招聘，指減少職位要根據部門工作考慮，亦可藉此機會重新調配工作優次。她形容，本次是令8個人的工作8個人做，並非不理死活地削減人手，而是整合後更有效率地工作。

此外，楊何蓓茵指空缺不是一律不招聘，如需維持公共服務的必須職位都要繼續招聘，譬如不能因為體育教師出現空缺就不招聘，而令學校從此沒有體育老師。她又稱，現時就算職位出現空缺，但都要提供服務，相關空缺職位的資源可能用於聘請退休公務員「做住先」或外判工作。

蘇長荣（黃浩謙攝）

選委界立法會議員蘇長荣質疑，所有編制員工開支，是否在公務員編制的開支之內。至於公務員編制為19萬6000人，但公務員人數只是約17萬人，相差的2萬多人的開支，是否都有向部門撥出。

楊何蓓茵指，部分員工並非編制之內，合約僱員亦難填補公務員要求，部分屬於權宜之計。她又指，如要計算相差的開支，要逐個部門審視，可能編制職位空缺的資源未用盡，就會回撥中央，部門的相關款項就會向下修訂。

林新強。（梁鵬威攝）

法官編制亦要削減？ 楊何蓓茵：法官編制屬司法機構管理

法律界立法會議員林新強問及，司法機構人員編制會否受影響，現時法官有約兩成空缺，會否受到影響，以及凍薪是否包括法官。楊何蓓茵表示，今次宣佈行政、立法、司法、公務員都凍薪，故司法機構內無論公務員及法官都適用，而法官的編制管理是司法機構自行管理，惟法官如有相等於公務員首長級職位要開設都要到立法會財務委員會尋求批准。

田北辰（廖雁雄攝）

實政圓桌立法會議員田北辰表示，政府薪酬開支很大，過去十年平均增幅6.16%，相信與「跳point」有關，但2020至2023年三個財政年度，僅32名公務員因工作表現欠佳而不獲增薪，相比整體公務員十多萬人，評核形同虛設，呼籲檢討及實行真的評核機制。

楊何蓓茵指，數字反映工作評核方面有「揸得更加嚴嘅地方」，都會檢視機制如何「揸得更緊」，與部門首長講過很多次，要做誠實的評核，否則過分升高員工評核，對增薪不好之餘，對人士管理、公務員士氣都有影響。

公務員。（黃浩謙攝）

陳振英（黃浩謙攝）

薪酬趨勢調查完成歷史使命？ 楊何蓓茵：機制不是名存實亡

至於《財政預算案》提出公務員凍薪一年，政府決定不繼續進行2025年薪酬趨勢調查。金融界立法會議員陳振英表示，相關數字可否在下年公佈，即下年公佈兩年的資料。林振昇則質疑，今年不進行薪酬趨勢調查，是否調查已經失去意義，完成歷史使命？

楊何蓓茵指，機制不是名存實亡，只是現時進行調查，很難反映私營機構在政府沒有宣佈凍薪下的調整薪酬實況。她表示，今年不進行調查就不會有數據，本年數據意義不大，因為相關數字已經被政府宣佈凍薪而受影響，故明年亦沒有辦法公佈本年的調查數據。

陸瀚民。（廖雁雄攝）

部分機構資助隨公務員薪金調整 故相關人員都會凍薪

經民聯選委界立法會議員陸瀚民問及，政府有否指示資助機構、法定機構都凍薪。楊何蓓茵回應指，如相關機構的撥款公式涉及公務員薪酬水平，該項目的撥款就不會增加，而不少機構跟隨公務員調薪而增加撥款，鑒於已宣佈公務員凍薪，相關開支不會增加，例如教育機構等都會凍薪。

不過，她提及社福機構自行決定薪酬，雖然沒有撥款增加，但都是自行調整薪金。她表示，如果資助款項不是直接與公務員薪酬掛鈎，就本身有自主性，機構會自行決定如何運用資源。