公務員退休金下年度直迫520億元　房屋津貼增加致一般開支升一成

財赤下政府節流，不過公務員開支仍佔四分一政府開支。公務員事務局今天（11日）披露下個財政年度25/26年的公務員及司法人員退休金開支，直迫520億元，按年增加逾17億元，主因是預計退休人數增加。另外，公務員一般開支增逾一成，主因是房屋津貼開支增加，而發還醫療費開支則增逾兩成。



新一份財政預算案公布公務員今年凍薪。（黃浩謙攝）

公務員退休金下年度直迫520億元 按年增逾17億

根據當局向立法會提交的文件，財政預算案將預留519億9,310萬元用作公務員及司法人員的退休金開支，當中501億3,900萬元是退休公職人員的退休金，支出較今個財政年度24/25年增加17億2,200萬元，增幅3.6%，政府指主要由於預計下個財政年度25/26年退休人數將會增加。

公務員。（黃浩謙攝）

公務員一般開支增逾一成 主因房屋津貼開支增加

另外，公務員一般開支將預留59億1,410萬元撥款，主要用於房屋津貼、教育津貼、旅費 及各項獎勵計劃 ，以及撥入已故人員遺產的款項等，開支按年增加5億7,960萬元，增幅10.9% ，主要由於預計房屋津貼的開支會增加 ；而部分增加的開支將會在個人津貼及各項獎勵計劃減少的開支之中抵銷。

公務員。（黃浩謙攝）

發還醫療費開支增逾兩成

至於支付和發還醫療費方面，當局建議撥款17億6,590萬元，按年增加3億1,590萬元，升幅21.8%，主要因是預計合資格人士申請發還醫療費會增加 。

公務員。（黃浩謙攝）

預算案早前提出本屆政府任期內削減約10,000個公務員職位，當局預計2026年3月31日或之前，公務員整體編制累計將減少約3000個。