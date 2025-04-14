國安教育日｜夏寶龍明天視頻講話　李家超：不斷完善法律與機制

明日（15日）是本港第十個「全民國家安全教育日」，特區維護國家安全委員會明早將舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨講話。行政長官、國安委主席李家超稱，特區政府會堅定不移全面貫徹「一國兩制」方針，深入理解「總體國家安全觀」，不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，深入推廣全民國家安全教育。



港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，去年在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（黃浩謙攝）

李家超指出，全國人大常委會於二○一五年通過《中華人民共和國國家安全法》，以法律形式確立了『總體國家安全觀』的指導地位，規定每年4月15日為「全民國家安全教育日」，今年4月15日將迎來第十個『全民國家安全教育日』，今年也是全國人大常委會公布實施《香港國安法》五周年和《維護國家安全條例》立法生效一周年，意義重大。他又衷心感謝夏寶龍一直對香港的關心、指導和支持。

李家超稱，會不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，深入推廣全民國家安全教育。（廖雁雄攝）

他指，當前，世界百年未有之大變局正加速演進，地緣政治局勢日趨複雜，局部地區衝突頻繁，環球經濟增長放緩，單邊主義、保護主義抬頭，全球不穩定因素增加，香港面對的國家安全風險變化莫測，香港特區政府會堅定不移全面貫徹「一國兩制」方針，深入理解「總體國家安全觀」，不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，深入推廣全民國家安全教育。

李家超強調，香港特區國安委明天舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮及統籌一系列學校和社區活動，有助國家安全的宣傳教育，鼓勵全民參與，不斷提升社會自覺維護國家安全的意識和氛圍。

他強調，在全面拼經濟、謀發展、惠民生的同時，我們要竭力維護國家主權、安全和發展利益，為國家更高水平對外開放，作出更大貢獻。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，去年在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（黃浩謙攝）

夏寶龍去年提出香港忌用老眼光看新形勢 七個金字招牌非一勞永逸

夏寶龍在去年的講話中，提醒香港如何「由治及興」。他說，香港除了要創新求變，忌用老眼光看待新形勢，亦要鞏固和提升本身的獨特優勢。

夏寶龍一口氣列舉出七個香港的「金字招牌」，包括擁有全球最大貿易中心、國際金融中心、航運中心、最自由經濟體等，要發揮好才能提升國際競爭力，惟叮囑「傳統優勢不是一成不變，金字招牌亦不是一勞永逸」，寄語香港要「順勢而為，順時而為」，建立新優勢。