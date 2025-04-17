預算辯論「向市民開刀」頻出現　月底投票有變數？｜政圈觀察

立法會一連兩日就財政預算案進行二讀辯論，會議廳一改近年平常的和諧氣氛，變得火花四濺。多位議員炮轟《預算案》種種不足、質疑問責官員及公務員凍薪不減薪，直指特區政府減赤措施並非官民共度時艱，只是削基層、中產福利。部分代議士語氣較重、用詞嚴苛，「向市民開刀」或類似的質問多次出現。



事實上，財政司司長陳茂波表明今年預算案以節流為主、開源為輔，但預算案公布後外界對其「節流」方向不乏非議。審核公共開支乃立法會重要職能，有議員私下坦承目前對如何投票仍感到矛盾。本屆立法會過往三年表決預算案，幾乎都是全票通過，反對票固然未曾出現，棄權票亦絕無僅有，今年會否改寫紀錄？《2025年撥款條例草案》將於本月30日投票，到時自有分曉。



李梓敬質疑預算案未有與民共度時艱（黃浩謙攝）

本港連續三個財政年度錄得千億計財政赤字，陳茂波2月底發表的預算案提出多項節流措施應對。立法會昨日起一連兩日恢復二讀辯論預算案，多名議員質疑當局節流力度不足，矛頭直指政府削減多項社會福利，減省政府開支卻缺乏力度。預算案提出全體公務員凍薪，但卻可繼續按薪級表增薪，金融界陳振英認為增薪人數應維持在少於整體公務員一半較合理。選委員何君堯更稱凍薪是「雞毛蒜皮裡的蒜皮的蒜皮的蒜皮」，表明不會投票支持預算案。

新民黨新界東北立法會議員李梓敬發言時語氣頗為激動，質問節流措施是官民共度時艱還是基層中產獨度時艱？他舉例指政府調整差餉補貼、取消開學津貼等，對小中產家庭而言是雪上加霜，反問政府有否考慮他們的苦況？他更反指公務員團隊編制龐大，佔政府經常性開支差不多4成，雖然有盡責專業的人員，但都不可否認有冗員存在，直言有部門工作效率低、架床疊屋情況經常發生。

管浩鳴質疑為何高官不減薪（黃浩謙攝）

多名議員質疑政府非共度時艱

質疑《預算案》措施不是體現官民共度時艱，反而向其他人「開刀」的，還有選委界立法會議員管浩鳴。他發言時提及，有長者向他反映，公務員凍薪不減薪之餘，福利年年增加，高官更「一毫子唔使減」，被「開刀」的是長者及弱勢社群。他強調，首先被「開刀」的是前線幫助弱勢社群的社福機構，舉動屬不智。

整體而言，在會議廳開咪批評《預算案》，質疑政府並無與小市民共度時艱的議員不在少數。今日會議上，教育界立法會議員朱國強發言批評教育局取消2500元的學生津貼，斥當局寸步不讓，「只係睇到減赤削支出的長官意志，睇唔到與民共議、有商有量、共度時艱」。

新界北議員張欣宇亦指，2500元津貼對基層家長是雪中送炭，對中產家長亦有幫助，貿然取消是忽略了市民的忽視了市民的「情緒價值」。他說：「作為立法會議員，今年無得加人工，我欣然接受，但作為三個小朋友的爸爸，今年無學生津貼，好沮喪，相信過百萬的家長都好沮喪。」

選委界立法會議員陳凱欣則指出，夾心階層今次面對公交補貼門檻提高、2500元學生津貼取消、差餉寬免減少，稱政府應讓市民感受到共度時艱，而非為回應節流目標而找市民「開刀」。

何君堯表明會反對預算案（黃浩謙攝）

本月30日投票 何君堯表明會反對

從不少議員的發言不難發現，他們對預算案措施有所保留，陳凱欣便形容，今年《預算案》無疑是近年較受爭議的一份。預算案公布後，媒體與民調機構所作民調亦顯示，市民對這份預算案負評不少，原因與議員在會議廳裏提出的質問如出一轍。

政府面對赤字，以致預算案提出節流為主，但節流令市民享有的福利被削減，對生活造成「陣痛」，代議士感同身受，慷慨陳詞，自然可以贏得掌聲。不過，議員發言激動還激動，如何投票還需作更多思量。兩日的辯論裏，只有何君堯表明反對，部分議員發言時未明確表示投票意向。

翻查紀錄，本屆議會此前已審議了三份預算案，2022年與2023年投票時幾乎全票通過，兩年均只有社福界狄志遠一人棄權；去年首次以不記名方式表決，沒有再出現棄權票，曾揚言投反對票的何君堯則缺席。今年的投票結果會否改寫紀錄？

2025/26年度財政預算案封面採用「湖水藍」色，代表着未來發展大潮中的一片藍海、蘊藏的無限機遇，也是經濟高質量發展的強大底蘊。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

投票意向並非僅被民情影響

反映真實民情屬代議士職責所在，話雖如此，今年正值立法會換屆選舉，政圈一直耳語相傳有三分一議員要換走，不同界別的議員各有「包袱」，如何投票仍需考慮多重因素。有議員表示，市民看法固然重要，但亦要考慮黨團意見，有關方面的意見亦是關鍵。

話說回頭，本屆立法會是中央推動「愛國者治港」後首度實踐新政治體制，港澳辦主任夏寶龍今年３月在全國「兩會」主動談及將於12月舉行的立法會換屆選舉時，表明不只是愛國愛港者，更要由有能力的人擔任議員。中央期待的「有能者」，必然不是只能夠在議事廳慷慨陳詞。議員表現是否稱職，也不只體現於這一票。

正如全國港澳研究會顧問劉兆佳早前接受《香港01》訪問所言, 香港未來工作重點是「發展」，需要參政者有更多專業知識和工作經驗。議員如果對香港的經濟結構沒有研究，對產業政策沒有認識，對國際貿易以至政治格局沒有了解，並提出有用建言，又如何為香港謀發展？