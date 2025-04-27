曾俊華嘆電影市道慘淡：𠵱家全港只拍緊兩套戲　大家點會唔心寒？

導演杜琪峯日前70歲大壽，財政司前司長曾俊華也有參加派對賀壽。他今天（27日）憶述當天與電影業界聚頭時，大家也戚戚然，「因為電影市道慘淡，聽講𠵱家全香港只係拍緊兩套戲」，重提八九十年代香港電影業全盛時期，年產過百部戲，即使到後期，一年開戲幾十套也算不錯，「到依家呢個低單位數字，大家點會唔心寒呢？」



曾俊華（左一）出席杜琪峯的七十歲生日派對，與周潤發（中）、岑建勳（右）合照。（曾俊華FB）

曾俊華嘆電影市道慘淡：聽講𠵱家全港只拍緊兩套戲

杜琪峯的七十歲生日派對星光熠熠，出席的香港名導演包括徐克、許鞍華、鄭保瑞，演員周潤發、梁朝偉、劉嘉玲、古天樂、鄭秀文和黃秋生，以及參選特首時獲杜琪峯拍片支持的曾俊華。

電影市道慘淡，聽講𠵱家全香港只係拍緊兩套戲。回望八九十年代年產過百部戲，即使後期一年開到幾十套都算唔錯，依家呢個低單位數字，大家點會唔心寒呢？ 財政司前司長曾俊華

曾俊華：電影業十萬火急 大家對如何「辣手回春」沒答案

曾俊華形容當天與電影業界難得聚頭，大家雞啄唔斷談到業界情況。他說現時經濟環境不明朗，投資拍戲也好審慎，因為要談回報，所以挑選劇本時，很難不考慮內地市場，形容電影題材、內容自然會受到一定限制。

香港電影業處境十萬火急，當晚在座各位都唔知有冇辦法令到行業「辣手回春」，究竟只係一段時間嘅寒冬，定係回暖無期呢？我諗，大家都冇答案。 財政司前司長曾俊華

曾俊華出席杜琪峯的七十歲生日派對。（曾俊華FB）

杜琪峯發起「鮮浪潮」停公帑資助 曾俊華：我一定撐佢

與杜琪峯認識多年的曾俊華，形容對方是真正的硬漢子，堅持自己理想和原則，團火多年來未熄滅，除了拍《黑社會 III》的意志猶在，亦體現在他發起的「鮮浪潮國際短片節」。

「鮮浪潮國際短片節」雖然舊年開始再攞唔到公帑資助，但係佢仍然希望可以繼續頂落去，為香港培育新一代導演。止於至善，我一定撐佢。 財政司前司長曾俊華

曾俊華：不忘根、不忘特色才讓世界看到你

曾俊華說除了港產片，他最近也入戲院看了電影《摘星廚神：巴黎夢》，形容要「捧木村拓哉場」，電影講述由木村飾演的尾花夏樹，是巴黎一間二星餐廳的主廚，誓要成為法國首位拿到三星的日本廚師。

電影《摘星廚神：巴黎夢》

惟「追星」過程困難重重，例如要用上乘食材，總是被本地廚師包攬，唯有與同事用自己想像力搞創新，在法國菜根基加入自己文化元素，創造出與別不同的菜色。