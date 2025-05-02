廉政專員結束訪問東盟3國　拜會4個執法機構鞏固反貪多元協作

廉政專員胡英明於周四（1日）結束為期7天的東盟3國訪問，他與代表團先後到訪文萊、新加坡及印尼，進一步鞏固香港與東盟國家在反貪領域的多元協作，亦有助香港和東南亞區域的未來廉政發展，長遠提升亞太地區的反貪能力。胡英明總結外訪成果時稱，代表團走訪了3個國家4個執法機構，取得顯著成果，在現時複雜地緣政治下，深化與東盟成員國的反貪實務合作，是鞏固國際協作的當前要務。



廉政專員胡英明(左)與文萊反貪局局長Anifa Rafiza會面。（廉政公署圖片）

與文萊進一步落實培訓合作

身兼國際反貪局聯合會主席的胡英明，曾與出任聯合會執行委員會成員的文萊反貪局局長Anifa Rafiza展開雙邊會議，交流兩地反貪情況。廉署1月曾與文萊合辦培訓課程，雙方是次見面進一步落實人員培訓和其他反貪合作，包括文萊月將派員出席由廉署及聯合會合辦有關法證會計的網上研討會。

與星互派人員暫駐交流 冀與印尼加強執法合作

代表團之後轉訪新加坡，與新加坡貪污調查局局長鄭忠輝見面，落實多方面協作，包括互派調查人員暫駐對方機構，交流實務經驗。代表團亦與新加坡警察部隊總監雲維德交流執法工作，並到訪新加坡警察部隊的專責訓練單位Home Team School of Criminal investigation。

胡英明表示，香港與新加坡都是亞洲先進的金融中心，在跨境貪污罪行日益複雜的環境下，兩地適時交流肅貪執法的工作，對有效維持區內經濟穩定和廉潔投資環境，尤其重要。

代表團之後在印尼與滅貪署主席Setyo Budiyanto會面。印尼滅貪署去年9月與廉署簽訂諒解備忘錄，為雙方合作訂立框架，胡英明冀在執法及防貪教育等領域加強合作。

邀3國參與9月在港舉辦反貪活動

另外，代表團邀請是次到訪的東盟三國，參與7月廉署有份在泰國協辦的區域性大型青年反貪培訓課程。廉署亦成功邀請3國的反貪機構參與今年9月在香港舉辦的亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松。

行程期間，代表團亦先後拜會中國駐東盟特命全權大使侯艷琪，以及中國駐文萊、新加坡、印尼的特命全權大使，了解當地最新社會發展，以及國家與東盟成員國的聯繫和合作。