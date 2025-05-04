五一落馬洲站斷網 江玉歡：倒不如花錢改善市民日常服務減少故障
撰文：潘耀昇
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內地五一黃金周，港鐵落馬洲站上周五（2日）逼爆，網絡大塞車令到大量內地旅客無法用支付寶及微信購買車票。選委界立法會議員江玉歡今天（4日）表示如果要為一年內僅有一至兩週不敷應用的問題而立即改善，「倒不如請地鐵將錢花在改善每天影響數以百萬計市民的日常服務」，例如減少故障的次數。
五一落馬洲站斷網 江玉歡：設施到瓶頸負荷不來正常
五一黃金周第二日，港鐵落馬洲站因有大量乘客同一時間透過手機啟動車票二維碼乘車，車站的流動數據及免費Wi-Fi未能應付，導致車站出現大擠塞。港鐵事後指將與電訊網絡供應商合作，在站內增設流動發射站，提升車站流動數據及Wi-Fi容量。當局亦要求港鐵加強各方面服務，確保旅客出行順暢、安全。
江玉歡在Facebook表示，當基建設施達到瓶頸，設施負荷不來實屬正常，反問出現斷網問題的發生率是多少，稱如果52週才發生一兩次，僅數天而已，質疑應在其他方面控制人流。
大部分的設施若每每設計至可達到瓶頸的容量，可能出現閒時過低使用量及投資高成本以維持高容量的狀態。
江玉歡：倒不如花錢改善市民日常服務減少故障
江玉歡指港鐵大股東是政府，投放在港鐵基建的錢也是公共資源，善用公共資源，確保其成本效益及以市民利益出發才是大原則。
如果要為一年內僅有一至兩週不敷應用，而要立即改善，倒不如請地鐵將錢花在改善每天影響數以百萬計市民的日常服務，減少故障的次數。
東鐵綫三個月兩宗工程車故障事故，服務受阻共逾14小時。港鐵早前表示會全面審視整體工程車車隊，包括工程車的設計、維修保養、操作程序及緊急修復流程等，並邀請獨立顧問參與，提供專業意見及改善建議。
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