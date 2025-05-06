匯賢智庫本月19日至21日舉行全球繁榮峰會，智庫理事會主席葉劉淑儀今日（6日）表示，香港要多發揮內地與國際之間的橋樑作用，形容民間外交要長期做，反映香港作為國際性城市有其角色。



不過，新民黨早前取消訪問美國行程，葉劉淑儀被問到今年內會否再訪美時指，今年有很多立法工作，加上即將踏入選舉階段，抽不到時間去美國。她又表示，美國總統特朗普經常指「中國日日有人搵佢」，不想讓人誤會，故押後訪美。



5月6日，葉劉淑儀舉行傳媒茶聚介紹匯賢智庫本月19日至21日舉行全球繁榮峰會。（馮子健攝）

非美國電影收100%關稅 葉劉：荷里活電影可在港上映

美國向全球多個地區徵收對等關稅，葉劉淑儀指香港作為零關稅自由港，沒有對美國貨品增加關稅，中國則對美加關稅反擊。對於特朗普揚言向非美國製作電影徵收100%關稅，葉劉淑儀說如果荷里活電影不能在內地上映，亦可選擇在香港上映，認為貿易戰某程度上亦凸顯了香港優勢。

5月6日，葉劉淑儀舉行傳媒茶聚介紹匯賢智庫本月19日至21日舉行全球繁榮峰會。（馮子健攝）

新民黨今年不再訪美 葉劉：特朗普常指「中國有人搵佢」免招誤會

美國政策不確定下，新民黨早前押後訪美行程。葉劉淑儀指，未來有很多立法工作，並且進入選舉期，坦言今年抽不到時間訪美。

特別因為特朗普成日都話，中國日日有人搵佢，唔想畀人誤會有人搵佢 葉劉淑儀

她表示復活節期間曾打算訪美，但當時時機不適合，故與代表總商會的林健鋒一同押後訪美行程。葉劉淑儀指美國當地的智庫、學者都對押後訪問覺得可惜，所以雙方及後有網上交流。她續稱，不知道總商會今年會否再訪美，但自己沒有時間。

5月6日，葉劉淑儀舉行傳媒茶聚介紹匯賢智庫本月19日至21日舉行全球繁榮峰會。（馮子健攝）

葉劉淑儀：民間外交長期要做

匯賢智庫今年第二次舉辦全球繁榮峰會，今年有五大專題研討，包括航天科技的希望—突破與潛力；人工智能與未來的工作；貿易戰、熱戰及環球經濟；氣候變化與可持續發展；香港在不斷變化的世界中的橋樑作用。

5月6日，葉劉淑儀舉行傳媒茶聚介紹匯賢智庫本月19日至21日舉行全球繁榮峰會。（馮子健攝）

葉劉淑儀指，香港歐洲商務協會是新合作夥伴，今次亦首次與世界經濟論壇合作，認為民間外交長期要做，香港作為國際性社會有角色，希望明年再邀請不同地方參加。5月21日世界經濟論壇亦主辦一場閉門會議，有不多於20名來自北京、美國、歐洲等的專家，討論包括貨物貿易的議題。