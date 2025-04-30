林定國：香港堅守包容、開放價值觀　重視國際交往合作

律政司司長林定國昨晚（29日）出席波蘭憲法日慶祝活動，同時賀波蘭共和國憲法頒布234周年，提到這部憲法是歐洲第一部現代憲法，至今仍是波蘭人引以為傲的里程碑。他說香港特區《基本法》同樣是憲制性文件，為「一國兩制」方針賦予法律效力，引述國家主席習近平強調「一國兩制」蘊含和平、包容、開放、共享的價值理念，稱香港一向重視國際交往合作，亦會堅守這些重要價值觀，積極加強與各地友好合作，做好經濟文化藝術等交流的橋樑。



4月29日，律政司司長林定國出席波蘭憲法日慶祝活動。（林定國FB）

林定國在社交網站表示，「一國兩制」下，香港享有多項獨特優勢，例如奉行資本主義及雙語普通法制度，形容這些優勢使香港發展成國際金融、貿易與航運中心，以及連接內地與世界其他地區的「超級聯繫人」和「超級增值人」。

4月29日，律政司司長林定國出席波蘭憲法日慶祝活動。（林定國FB）

他說波蘭近年的發展令人矚目，現在是歐盟第六大經濟體，與中國的交往歷史更是悠久，可追溯自17世紀，形容香港與波蘭之間的聯繫亦持續加強，去年經香港轉口到內地的金額約17億美元；在文化上，上月波蘭電影為香港歐洲電影節揭開序幕，期待10月在長洲舉行的第二屆波蘭文化節，標示著兩地文化藝術的交流更進一步。

4月29日，律政司司長林定國出席波蘭憲法日慶祝活動。（林定國FB）

他說放眼當前大局，各層面、各領域及社會各方面攜手共進，已成時代所趨。