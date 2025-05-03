維護國安條例實施一年　林定國：檢控數字不多　案件均屬極端行為

《維護國家安全條例》實施逾一年，律政司司長林定國今日（3日）出席電台節目時表示，相關檢控數字並不多，涉及的案件均是極端行為，並非市民平日接觸到或會粗心大意犯下的錯。



林定國指，從2019年反修例可見，當時特區維護國安的「工具箱」空虛，「要士巴拿無士巴拿」、「要螺絲批無螺絲批」，故本港需要豐富「工具箱」，確保不時之需。



《維護國家安全條例》於2024年3月23日刊憲生效。（特首辦）

法律是最後手段 社會應建立國安意識

林定國在節目中指，法律有熟習和完善的過程，包括國家安全法律，目前經法庭定罪的國安案件全屬極端罪行，不存在有市民誤墮法網而被控。他強調，特區因應實際情況，準備好充分法律工具。不過，他強調法律是最後手段，社會應建立國安意識，但反對口號式、填鴨式和單向教育，認為需由身份認同和愛國情懷開始，市民應發自內心不想國家出事、不想香港社會有動亂。

2019年反修例可見，當時特區維護國安的工具箱「要士巴拿無士巴拿」、「要螺絲批無螺絲批」，故本港需要豐富工具箱，確保不時之需。 律政司司長林定國

林定國（林定國FB）

批美國制裁不正確及誤導 加徵關稅意圖模糊「一國兩制」

對於美國宣布對林定國在內6名香港官員實施制裁，並指他們根據《香港國安法》進行跨國鎮壓。林定國直言屬不正確及誤導，稱有潛逃者拒絕接受審訊，離開香港並繼續從事危害香港行為，特區禁止任何人向潛逃者提供財政支援是合情合理，符合國際法。

法律是最後手段，社會應建立國安意識，但反對口號式、填鴨式和單向教育，市民應發自內心不想國家出事、不想香港社會有動亂。 律政司司長林定國

此外，林定國質疑美國威脅制裁特區的法官，旨在破壞本港司法制度，又稱美國對港加徵關稅，是試圖模糊「一國兩制」，香港應保持「一國兩制」獨特性，包括自由港、零關稅措施，特區會助力業界渡過難關，以及開拓新市場等。