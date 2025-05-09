李家超：新聞報道助政府接地氣貼民心 傳媒應向虛假信息說不
行政長官李家超出席2024香港最佳新聞獎頒獎禮，指新聞從業員履行新聞專業使命，也承擔着對國家、對香港特區的應有之責。他期望新聞從業員透過充滿「熱度」、「溫度」、「態度」的專業新聞製作，與特區一起在世界舞台，說好中國故事，說好香港故事。
他又指出，真實是新聞的生命，事實是新聞的本源，虛假是新聞的敵人；新聞從業員必須向虛假信息說不，拒絕同流合污，更要責斥及反對虛假、偏頗和誤導性信息。
視新聞工作者為共建美好香港家園的同行者與貢獻者
李家超指，新聞工作者的專業報道對社會發展至關重要，中立、持平的新聞報道，讓市民更了解香港事務，培養社會對香港的熱愛和對社會的承擔，亦幫助政府了解社會意見，令各項政策措施能更精準、更接地氣、更貼民心。
他表示，新聞自由在香港受到《基本法》清晰保障，《香港人權法案》亦確保新聞自由不被侵害，而《香港國安法》和《維護國家安全條例》明文講述，香港特區維護國家安全應當依法保護香港特區居民享有的自由。
他指，香港的法律和政府都支持新聞採訪工作，對於香港新聞工作者，他視為是共建美好香港家園的同行者和貢獻者，指新聞工作者須重視自身責任，以傳媒道德真誠行事，以準確事實真誠報道。
李家超：最重要是恪守新聞專業的「態度」 虛假是新聞的敵人
李家超期望新聞從業員透過充滿「熱度」、「溫度」、「態度」的專業新聞製作，與特區一起在世界舞台，說好中國故事，說好香港故事。他表示「熱度」，是指新聞從業員要以敏銳的洞察力，捕捉社會發展的經緯脈絡、民心關注的熱辣議題，續稱國家正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，各項事業的重大成就都是火熱題材，值得傳媒深入採訪和報道。
優秀的新聞作品也要盛載着熱愛社會、關心民生的「溫度」。能從市民的視點出發，發掘事實真相，傳遞不同聲音的新聞報道，先至才能真正成為政府與市民之間的溝通橋樑，推動社會團結和進步。
他指，最重要是報道和製作要展現出新聞工作者恪守新聞專業的「態度」，真實是新聞的生命，事實是新聞的本源，虛假是新聞的敵人。真實客觀的報道、持平公允的立場，才能驅散不實猜測和誤導。
李家超：傳媒應斥責及反對虛假、偏頗和誤導性信息
李家超表示，國家主席習近平曾談及希望香港建立以弘揚愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。他表示，傳媒亦應作出力量建立這一個社會主流價值觀。從新聞工作的角度，這個是認識和重視新聞對價值觀的影響，最基本的要求是捍衞新聞專業操守，因此新聞從業員必須向虛假信息說不，拒絕同流合污，更要責斥及反對虛假、偏頗和誤導性信息，以維護香港新聞的公信力。