港深合作｜前海推香港青年設計師競賽　打造3座行人天橋

以促進香港建築、測量、都市規劃、園境及室內設計青年人才融入粵港澳大灣區，以至整個國家發展建設為宗旨的「前海．香港青年設計師競賽」，今日（5月9日）開始接受報名，協助籌辦的立法會建測規園界議員謝偉銓表示，得獎作品不單有機會在前海落地實施，相關得獎隊伍更可望直接參與其落實和建設，呼籲合資格人士踴躍報名參賽。



謝偉銓協辦：適逢前海成立15周年 期望參賽者創新高

這項比賽由前海管理局主辦，獲中聯辦教科部及特區政府發展局支持，並由合共9個香港相關專業學會和大專院校合辦、協辦。謝偉銓在新聞發布會上指出，今年為「前海深港現代服務業合作區」成立15周年，加上今屆比賽加入了多間本地大學和大專院校作為協辦單位，期望參賽人數可再創新高。

立法會議員謝偉銓聯同多個建築、測量與城市規劃領域專家，介紹「前海．香港青年設計師競賽」。（謝偉銓提供）

港方專家評審之一的的香港園境師學會會長陳元敬表示，前海近年的發展非常迅速，尤其在公共空間與園境設計方面，非常歡迎香港以至外國的專業人士參與；今次兩個競賽項目分別涉及行人天橋和公共藝術裝置，對優化城市景觀起到很大效用，希望香港青年專業人士和大專生積極參賽，發揮、比拼創意。

設兩項目總獎金80萬 勝出者可參與落實與建設

比賽共設兩個個設計項目，參賽者可選擇同時參加或揀選其中1個。兩項目各設9個獎項，一等獎分別可獲20萬元和16萬元，總獎金80萬港元。報名期為今日至6月13日。

項目一是設計3座行人天橋概念方案，分別位於前海「桂灣片區」和「前灣片區」的中心區域，其中1條天橋連接港人熟悉的「青年夢工場」，設計內容包括橋樑總體佈置、造型設計、無障礙設計等。

項目二為前海媽灣國際街區藝術裝置概念方案，為一處通往地鐵商業、人防通道及地下停車場的出入口，進行改裝或加裝藝術裝置，目標是把原本平平無奇的出入口變身「打卡」熱點。