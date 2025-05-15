國安附屬條例｜今日開始審議 23條立法原班人馬負責

立法會內務委員會今日（15日）召開有關《維護國家安全條例》兩項附屬法例特別會議，通過內委會副主席陳健波建議的盡快成立小組委員會建議，委員會將由23條立法委員會15位原班人馬負責，全國政協常委、立法會議員廖長江擔任主席，民建聯主席陳克勤擔任副主席。



5月15日，立法會內務委員會開會，圖為內委會主席李慧琼。（盧翊銘攝）

廖長江陳克勤分任小組委員會正副主席

內委會今早舉行特別會議，副主席陳健波於會上建議「盡快成立小組委員會，展開審議工作」，並由維護安全條例委員會15位原班人馬負責審議工作。陳健波認為，去年負責審議的15名議員對《維護國家安全條例》較為了解，由他們繼續審議附屬條例，有助保持連貫性。陳振英、張宇人發言支持，全場隨即表決，通過提議。會議歷時約7分鐘。

小組委員會將由廖長江擔任主席，陳克勤擔任副主席，成員包括張宇人、林健鋒、葉劉淑儀、盧偉國、周浩鼎、謝偉銓、吳秋北、陳紹雄、黃英豪、楊永傑、管浩鳴、黎棟國、簡慧敏。

5月15日，立法會內務委員會開會，通過成立小組委員會審議維護國家安全附屬條例。（盧翊銘攝）

5月15日，立法會內務委員會開會，通過成立小組委員會審議維護國家安全附屬條例。（盧翊銘攝）

李慧琼：6月11日完成附屬法例修訂

特區政府於本月13日刊憲實施兩條維護國家安全附屬條例，當日起生效，通過「先訂立後審議」的程序批准附屬法例，旨在訂立《香港國安法》第55條中三種重大國安罪行的執行機制；以及將國安公署履職場所列為禁地。

內務委員會主席李慧琼表示，兩條附屬法例將於6月11日立法會會議完成修訂，議員可在6月4日星期三立法會議會第二項其他事項中提出。

小組委員會將於今日早上11時與下午２時舉行首兩節會議。

5月15日，立法會內務委員會開會，通過成立小組委員會審議維護國家安全附屬條例。（盧翊銘攝）