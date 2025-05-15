國安附屬條例｜立法會委員會5小時完審議　廖長江：高效高質完成

立法會今日成立小組委員會審議根據《維護國家安全條例》制訂的兩項附屬法例，委員會即日開會，經過合共三節、約5小時會議後，完成審議工作，15名委員與政府方面均沒有提出修訂。委員會主席廖長江形容小組委員會「高效高質」地完成審議，為達致「早一日得一日」完成立法目標，明日會向內務委員會作口頭匯報。



立法會今日成立小組委員會審議根據《維護國家安全條例》制訂的兩項附屬法例，委員會即日開會，經過合共三節、約5小時會議後，完成審議工作。（盧翊銘攝）

兩項附例分別為《維護國家安全(中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署)規例》及《維護國家安全(禁地宣布)令》，前者包含15項條文，旨在為國安公署根據《香港國安法》履行管轄權制定機制。後者涉及兩項條文。

立法會今日成立小組委員會審議根據《維護國家安全條例》制訂的兩項附屬法例，委員會即日開會，經過合共三節、約5小時會議後，完成審議工作。（盧翊銘攝）

兩項附例採取「先訂立後審議」方式推行，已於本周二（5月13日）刊憲生效。保安局局長鄧炳強今日在小組委員會上指出，在全球地緣政治局勢震盪升溫的背景下，香港面對可能突如其來的國家安全風險，中央於5月12日發表的《新時代的中國國家安全》白皮書中亦提到，有域外勢力加大插手中國事務，企圖透過所謂「香港問題」，對中國進行圍堵、打壓、遏制，香港必須致力防範、抵禦敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂的活動，所以必須「早一日，得一日」及早完善維護國家安全機制，及時防範和化解隨時出現的國家安全風險。

廖長江：達致「早一日得一日」完成立法的目標

委員會主席廖長江形容小組委員會「高效高質」地完成審議，為達致「早一日得一日」完成立法目標，明日會向內務委員會作口頭匯報。