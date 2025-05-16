國安附例｜小組委員會向內會匯報　肯定國安公署權力沒增加或改變

撰文：文維廣
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立法會審議維護國家安全附屬條例小組委員會主席廖長江，今日（5月17日）在立法會內務委員會作口頭報告，表示委員與政府均不會對附屬條例提出修正案。他又指出，委員在審議過程中，肯定兩項附例的內容均沒有超越《維護國家安全條例》的授權範圍，也沒有增加或改變公署的職責和權力。

小組委員會昨日花了約5個小時，完成對《維護國家安全條例》兩項附屬法例的審議。廖長江表示，委員會在審議期間提出超過150項意見及問題，政府亦詳細解答。委員認同國安風險突如其來、制訂附屬條例能夠做到未雨綢繆，建立機制更好地支持及保障國安公署有效依法履職。

立法會審議國安附例小組委員會主席廖長江表示，審議過程「快而不急」。（梁鵬威攝）

今次立法將國安公署履職劃為禁地，廖長江提到，有委員擔心部分禁地毗鄰社區設施，政府需確保市民清楚禁地範圍，避免誤闖。

廖長江表示，小組委員會及政府均不會對附屬法例提出修正案。

兩項附例以「先訂立後審議」方式制訂，己於本周二刊憲實施。根據程序，立法會可在附例提交後28天內舉行的會議上，藉決議修訂附屬法例，除非修訂決議獲通過，否則法例將一直有效。

律政司司長林定國與保安局局長鄧炳強出席審議維護國安附屬條例小組委員會會議。（盧翊銘攝）
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