國安附例｜小組委員會向內會匯報 肯定國安公署權力沒增加或改變
撰文：文維廣
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立法會審議維護國家安全附屬條例小組委員會主席廖長江，今日（5月17日）在立法會內務委員會作口頭報告，表示委員與政府均不會對附屬條例提出修正案。他又指出，委員在審議過程中，肯定兩項附例的內容均沒有超越《維護國家安全條例》的授權範圍，也沒有增加或改變公署的職責和權力。
小組委員會昨日花了約5個小時，完成對《維護國家安全條例》兩項附屬法例的審議。廖長江表示，委員會在審議期間提出超過150項意見及問題，政府亦詳細解答。委員認同國安風險突如其來、制訂附屬條例能夠做到未雨綢繆，建立機制更好地支持及保障國安公署有效依法履職。
今次立法將國安公署履職劃為禁地，廖長江提到，有委員擔心部分禁地毗鄰社區設施，政府需確保市民清楚禁地範圍，避免誤闖。
廖長江表示，小組委員會及政府均不會對附屬法例提出修正案。
兩項附例以「先訂立後審議」方式制訂，己於本周二刊憲實施。根據程序，立法會可在附例提交後28天內舉行的會議上，藉決議修訂附屬法例，除非修訂決議獲通過，否則法例將一直有效。
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