申訴公署「刪」報告　聶德權：資料重要須易查閱　管治重視透明度

申訴專員公署網站移除大量調查政府部門的報告及資料，只保留2023年4月之後調查報告，原詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目更整個被刪除，署方解釋做法是為了方便公眾找最新報告。



政制及內地事務局有份監督《公開資料守則》執行情況，前局長聶德權開腔表示，良好的政府管治須重視透明度、公眾參與和問責性，除非有特殊原因，必須妥為保存及容易讓公眾查閱。



申訴專員陳積志。（資料圖片）

聶德權。

聶德權回應申訴專員公署網站移除大量調查報告時表示，政府政策局和部門、公營機構以及獨立委員會發表的報告和調查結果具重要參考作用，形容這些資料對做公共政策研究的學者和授課老師或教授們都很重要。

除非有特殊原因，必須妥為保存及容易讓公眾查閱。 政制及內地事務局前局長聶德權

聶德權順帶一提他最近發現曾有份參與制定的2014年香港人口政策諮詢文件，以及2015年香港人口政策報告已經不能在政府網站上找到，「事實上，直到如今，這份報告仍然是香港特區政府最完整論述的人口政策報告啊！」其後，他表示感謝熱心的朋友幫忙在不同的地方把諮詢文件和報告找岀來！

希望我們能締造友善環境給做學術研究、公共政策研究的學生/老師們！ 政制及內地事務局前局長聶德權

工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪。（盧翊銘攝）

立法會跨黨派促申訴專員公署解釋

立法會跨黨派對公署做法感不滿，更不接受公署解釋。其中，工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪表示明白在網上公開電子化資料，讓市民能夠隨時溯源，或會加重行政負擔，但他認為事件發生突然，公署需要解釋原因，包括為何網頁只保留2023年後的調查報告，「點解係2023年呢？都要有解釋嘛。第二就係2023年同2025年兩三年時間，真係太少囉。」

新思維主席、立法會議員狄志遠。（新思維）

新思維主席、立法會議員狄志遠表示，公署代表市民監察政府部門的表現，只有保持高透明度，方可獲得市民的信心，稱近日公署網頁的資料被「刪除」，即需要更多程序申請取得文件，並不符合公署一向以來的宗旨，形容公署近日被動式「喞牙膏回應」，呼籲開誠布公解釋清楚，否則事件繼續發酵，將會影響市民的信心，「如果你套嘢係啱嘅就說服公眾，如果套嘢有漏洞嘅就修改返，冇嘢㗎，過往已經做得好好嘛。」

實政圓桌立法會議員田北辰。（鄭子峰攝）

實政圓桌立法會議員田北辰認為，公署所回應的「為確保網站內容準確和有效管理而更新」並不合理，期望可採用最便利市民的方式公開資料，避免增加查閱資料的程序。「擺上網冇管理問題㗎，開個欄叫資料庫咪得囉，又唔係實體檔案室。」