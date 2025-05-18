申訴公署「刪」報告專員迄今未現身　公署再發稿提陳積志外訪成果

申訴專員公署上周五（16日）被揭發網站移除大量調查政府部門的報告及資料，稱做法是「為了方便公眾找最新報告」，立法會跨黨派議員不滿解釋。



迄今申訴專員陳積志未現身回應，公署相隔一日今天（18日）再次發稿提到陳積志上周五完成摩洛哥訪問的收穫，包括出席國際申訴專員協會理事會會議等，形容成果豐碩。



申訴專員公署網頁截圖。

公署今天的新聞稿再提到陳積志上周五（16日）率代表團完成摩洛哥訪問。

陳積志完成外訪 申訴公署「刪」報告風波迄今未現身

公署今天的新聞稿提到陳積志上周五（16日）率代表團完成摩洛哥訪問，在當地出席國際申訴專員協會理事會會議期間，與墨西哥、韓國、台灣、奧地利和馬耳他代表達致共識；亦以成員身分，參與協會聯合國及國際合作工作小組會議，與超過十個國家及地區成員商談，積極推廣國際申訴事務。

稿中提到陳積志出席會議期間，與約20個國家及地區的申訴專員和機構代表會面交流，加強國際交往合作，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的重要角色。

申訴專員陳積志（政府新聞處圖片)

陳積志亦邀請協會主席及墨西哥城申訴專員Nashieli Ramírez Hernández、協會秘書長及奧地利申訴專員Bernhard Achitz、摩洛哥王國調解專員Hassan Tariq，以及泰國申訴專員Somsak Suwansujarit來港交流訪問，商討簽署諒解備忘錄，推動國際合作機遇，形容藉此展現香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，及由治及興的發展勢頭。

申訴專員公署上周五晚上已曾發稿交代陳積志完成摩洛哥訪問。

上周五已發稿交代陳積志完成摩洛哥訪問

申訴專員公署上周五晚上已曾發稿交代陳積志完成摩洛哥訪問，包括提到外訪期間出席國際申訴專員協會周年理事會會議，與其他國家及地區代表會面交流，有約20個國家及地區參與，並向協會成員和國際夥伴講述香港最新發展情況和機遇以及背靠祖國、聯通世界的重要角色。