申訴公署刪報告｜專員陳積志首開腔：舊報告有誤導　無保留必要

監察政府部門怠政的申訴專員公署早前在網站刪除2023年4月1日之前所有申訴報告，引起社會譁然，有立法會議員要求還原，但公署今日（19日）公布不接納求。外訪返港的申訴專員陳積志今晚首開腔，就《香港01》記者提問，稱將舊報告下架是為方便市民瀏覽網頁和提出申訴，重申以往公署提出的大部份建議，政府在兩年內已經落實，若繼續保留，「可能有啲誤導，我哋覺得無保留嘅必要。」



公署今日公布，市民如要查閱三個年度之前的舊報告，須向公署申請。陳積志表示，市民在申請取閱舊報告的10個工作天內，會通知他們到公署查閱資料。



立法會議員狄志遠、田北辰及張欣宇批評公署說法站不住腳、不合理、難令人信服，要求恢復被刪除的歷史調查報告。



申訴專員陳積志5月19日放工時回應《香港01》記者，首度就事件開腔。他指若繼續保留舊調查報告，「可能有啲誤導，我哋覺得無保留嘅必要。」（賴卓盈攝）

申訴專員陳積志5月19日放工時回應《香港01》記者，首度就事件開腔。他重申以往公署提出的大部分建議，政府在兩年內已經落實，舊報告已經反映不到實況。（賴卓盈攝）

申訴專員陳積志5月19日放工時回應《香港01》記者，他表示，市民在申請取閱舊報告的10個工作天內，會通知他們到公署查閱資料。（賴卓盈攝）

陳積志：政府在2年內已經落實公署建議 舊報告反映不到實況

陳積志上周率公署代表團到北非摩洛哥公事訪問，出席國際申訴專員協會事會會議期間，以章程常務委員會主席身份主持委員會的第二次會議，於上周五（16日）完成訪問回港，今早回辦公室上班。

陳積志晚上放工時，回應《香港01》記者提問稱，以往公署提出的大部分建議，政府在兩年內已經落實，「所以我哋覺得2023年4月1號之前的報告，已經反映唔到實況，可能有啲誤導，我哋覺得無保留嘅必要」，答覆大致與公署今日的公布相若。

陳積志指現時網站更方便市民瀏覽 獲准查閱舊報告要親身上公署看

問及市民查閱資料的阻力會否增加，陳積志說：「我諗個取捨係，最緊要公署個網站係方便市民，如果擺太多資料係網站，一定無咁簡單。」

公署今日公布，市民如要查閱三個年度之前的報告，需向公署書面申請。陳積志表示，公署將在市民申請後10日內，通知到公署查閱報告。他強調公署會保留所有資料，不會刪除。

申訴專員陳積志上周率公署代表團到北非摩洛哥公事訪問。(申訴專員公署圖片)

申訴專員陳積志(中)上周率公署代表團到北非摩洛哥公事訪問。(申訴專員公署圖片)

市民星期二起可申請查閱公署網站以外資料

申訴專員公署現時僅保留2023年4月1日之後、最近三個年度的申訴報告，即實際只是近兩年多公布的報告。署方今日公布拒絕復原，公眾可於明日（20日，星期二）起，透過填寫公署網站上的「查閱公署資料申請表格」，或以電郵、書面方式向公署提出申請，查閱公署網站以外而公署可提供的資料。公署在收到申請後，將根據《申訴專員條例》（《條例》）處理。

申訴專員公署網頁現時只可查看最近3個年度調查報告。(資料圖片／歐陽德浩攝)

2022年網站更新後保留最近10年調查報告 比現時多7年

公署表示，不時檢視及更新網站上發布的內容，目的是為確保網站內容準確合時，方便公眾瀏覽及搜尋最新和最相關的調查報告及資訊。上一次的網站更新於2022年進行，當時亦曾將過時的調查報告從網站移除，而保留最近十年的調查報告。

公署稱考慮到近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內已獲得落實，因此，2023年4月之前發布的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導。公署經詳細檢視後，將不再反映現況的調查報告及內容移除，並只保留至最近的三個年度。