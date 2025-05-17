直擊｜海皇粥店屯門店遺物滿果蠅　商場接臭味投訴或下周始能處理

海皇粥店早前宣布全線結業，所有分店一夜間人去樓空。近日有網民指海皇粥店屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店傳出陣陣惡臭，類似垃圾或「死老鼠味」。今日（17日）實地視察，雖未有聞到明顯臭味，但從玻璃窗望進，可見大部份飯桌上仍有辣椒醬等醬汁，其中一張桌上更有一杯遺留下的杯裝飲品，吸管上有十多隻果蠅，更有幼蟲爬行。



商場管理處有職員表示，近日有街坊曾反映嗅到相關舖位傳出臭味，但因法律問題目前未能入內處理，商場已向相關機構提出申請，盼最快下周處理。



近日有網民指海皇粥店一間位於屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店傳出陣陣惡臭，類似垃圾或「死老鼠味」。（吳美松攝）

海皇粥店屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店其中一張桌上更有一杯遺留下的杯裝飲品，吸管上有十多隻果蠅，更有幼蟲爬行。（吳美松攝）

海皇粥店屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店其中一張桌上更有一杯遺留下的杯裝飲品，吸管上有十多隻果蠅，更有幼蟲爬行。（吳美松攝）

大部份餐桌上仍有辣椒醬等醬汁遺留

該分店位於屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，透過玻璃窗望進去，可見大部份飯桌上仍有辣椒醬等醬汁，其中一張桌上更有一杯遺留下的杯裝飲品，吸管上有十多隻果蠅，更有幼蟲爬行。不過未能看到杯內的裝的是甚麼飲料。

近日有網民指海皇粥店屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店傳出陣陣惡臭，類似垃圾或「死老鼠味」。（屯門友@Facebook）

網民指傳出類似垃圾或「死老鼠味」 街坊今稱未聞

在店外亦無法看見廚房是否有剩餘的食材，或廚餘等，其他位置則尚算整潔。近日有網民指海皇粥店屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店傳出陣陣惡臭，類似垃圾或「死老鼠味」。街坊張小姐指，未有聞到異味，「可能我個鼻唔夠靈敏」。

街坊憂惹蚊蟲甚至老鼠

她認為即使有異味亦正常，因為海皇粥店一宣布結業後便已鎖上大門，很有可能未及時扔掉食物或食材，即使會惹來蚊蟲，甚至老鼠亦在所難免，亦只能靠政府或有關部門處理。

該分店位於屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，透過玻璃窗望進去，可見大部分飯桌上仍有辣椒醬等醬汁。（吳美松攝）

該分店位於屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，透過玻璃窗望進去，可見大部分飯桌上仍有辣椒醬等醬汁。（吳美松攝）

街坊反映舖位傳臭味 管理處職員不排除店內有食物殘留所致

商場管理處有職員表示，近日有街坊曾反映嗅到海皇粥店舖位有臭味，他們亦聞到有微微臭味，相信有機會是粥店內有食物殘留所致。

涉法律問題商場方面暫未能入內處理

他們又說，因為法律問題，商場目前未能入內，但己向相關機構提出申請，最快下周便會處理。

海皇粥店於本月7日宣布終止全部業務，其後有約100名員工向勞工處求助，希望追討薪金等賠償，涉款約1,500萬元。大部份人遭欠薪約1個月。

屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心商場職員指，因為法律問題，商場目前未能入內，但己向相關機構提出申請，最快下周便會處理。（吳美松攝）

商場職員指，因為法律問題，商場目前未能入內，但己向相關機構提出申請，最快下周便會處理。（吳美松攝）

商場職員指，因為法律問題，商場目前未能入內，但己向相關機構提出申請，最快下周便會處理。（吳美松攝）