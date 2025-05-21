醫療產業｜經民聯促聚焦七大優勢　推動與內地人才資格互認

經民聯今日（21日）發布《關於發展香港醫療產業的研究報告》，提出香港應聚焦發展的七大優勢醫療產業，包括中醫藥產業、西醫旅遊產業、醫療教育產業和醫療美容產業等，建設國際醫療樞紐；並從產業發展、政府引導、人才互補向政府提出及八大政策建議，呼籲政府成立跨部門專責小組統籌規劃，並與內地部委合作爭取政策支持，推廣香港醫療品牌。



發展醫療健康產業應吸納美國人才

經聯會衛委會主席龐朝輝提出聚焦發展七大優勢產業，包括生物科技醫療、製藥、醫療健康儀器、中醫藥、醫療旅遊、醫療教育及醫療美容產業。經民聯認為香港發展醫療產業需要第三至第四所醫學院，指新醫學院坐落北部都會區，需承擔推動醫療健康產業發展重任，並提出兩項建議，一是發展北都毗連內地及制度創新優勢，結合內地優質醫療資源；二是在美國政府裁減職位、撤銷外國學生簽證的機遇下，吸納西方特別是美國醫療人才。

經民聯強調在全球醫療產業快速增長下，香港要善用金融、創科及專業服務優勢，結合大灣區市場潛力，突破傳統發展框架。（經民聯提供）

2024年全球醫療旅遊市場規模達827億美元（約6,435億港元）。經民聯認為，香港若要推動旅遊發展，就應將醫療與旅遊這兩項優勢產業結合起來。經民聯建議政府制定全面的醫療旅遊戰略計劃；推出稅務、地價優惠等政策優惠；推動私營醫療機構和旅遊業界開發醫療旅遊服務。

香港在醫療美容產業上沒有清晰定義、特定法例，也無牌照制度和從業人員標準。經民聯建議就醫療美容立法，引進牌照制度，制定資歷標準，將其打造成香港健康產業又一「金漆招牌」。

經民聯發表《發展香港醫療產業研究報告》。（王晉璇攝）

加強內地醫療人才與信息互聯互通

經民聯提出八點政策建議，聚焦引進企業及科研機構，善用醫療創新基建，推廣醫療科技，加強兩地醫療信息及人才互聯互通，完善私家診所監管制度，增加海外牙醫來港。

經民聯強調，發展醫療產業需連同內地，首先是完善「大灣區醫療人才交流計劃」，為內地醫護提供來港前培訓，加強工作流程、英文藥名和醫療名詞及語言的指導。其次，推動兩地人才資格培訓互認。

2003年《內地與香港關於建立更緊密經貿關係安排》（CEPA）擴大本港醫療人才在內地的發展空間，例如部分合資格人才在符合要求的前提下，可在內地短期執業及獲授《醫師資格證書》，經民聯建議擴大免試安排，放寬本港人才在內地執業的限制，以及在港人北上求醫的熱潮下，加強與內地醫療資訊系統互聯互通。

根據醫管局推算，本港牙醫人手短缺在2030年將達到180名。牙管會舉辦的牙醫許可試及格率較低，過去五年平均每年僅25人通過考試，臨床部分最近兩次考核通過率更不足四成。經民聯建議優化海外牙醫來港執業安排，如增加許可試舉辦次數，進一步完善非本地培訓牙醫來港執業安排，增加人手供應。

提供嬰幼兒疫苗接種等服務的仁滙醫務集團被揭停運，今早醫務衞生局副局長李夏茵回應議員質詢，預告以「先訂立後審議」的方式，將《私營醫療機構條例》擴展至規管診所，本周五（23日）刊憲，28日交上立法會。（黃浩謙攝）

政策建議還提及「儘快將私家診所納入法例規管，規範預繳式消費」，經民聯主席盧偉國表示，支持醫務及衛生局今早宣布將儘快拓寬《私營醫療機構條例》規管範圍至診所。對於預繳式消費，經民聯建議應設立合約有效期限、規定預繳金額比例、設立預繳式消費保護基金、設立冷靜期。