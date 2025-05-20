的士業再示威　李家超籲司機自我改善　盼快立法令出租車合法網約

的士業半個月內兩次請願反白牌車，並去信特首批評執法不力。行政長官李家超今日（20日）提醒的士司機都要自我改善服務，業界應該理性地多提意見，避免被「騎劫」。



規管網約車方案原定年中出爐，李家超明言要盡早立法，「運輸及物流局需要盡快完成（法律研究）並且展開諮詢」，表明網約平台要立法規管領牌、購買所需要保險，政府有決心提升「的士和出租車」的合法網約服務。



5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（何夏怡攝）

李家超提醒的士司機自我改善 的士車隊工作要抓緊落實

李家超出席行政會議前，被問到的士業打擊白牌車態度明確，但社會上有好多聲音認為網約車係大勢所趨，政府有否兩全其美的解決辦法。

他重申社會有很多對的士服務的負面評價，的士業要重視並提升服務，其中包括透過有效的車隊管理提升的士整體服務，目前有的士車隊初步營運，乘客反映正面，形容「落實車隊嘅工作要抓緊落實」。

司機本身亦應該自我改善，唔應該讓少數人影響主體想改善嘅的士司機。 行政長官李家超

李家超指，見到有良好態度的司機，但也有個別司機服務被投訴，除了政府依法依機制處理之外，司機本身亦應該自我改善，不應該讓少數人影響想改善的司機。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願反對白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

另外，李家超說非法白牌車要打擊，尤其是無購買保險的白牌車，過去幾個月警方已經拘捕超過三十名違法白牌車司機，警方會繼續依法打擊非法白牌車行為。

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（何夏怡攝）

會否發網約車牌照？ 李家超：網約平台要領牌 買保險

被問到早前當局表明本年中就規管網約車提交方案，會否延期？初步思考會否增發牌照讓非的士的網約車營運？李家超表明網約平台要立法規管，「網約平台要領牌」，平台有責任規管網約車司機符合法律經營，包括購買所需要保險。

運輸及物流局已經展開法律研究工作，需要盡快完成並且展開諮詢，盡早立法。 行政長官李家超

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（周智堅攝）

政府有決心提升「的士和出租車」的合法網約服務

李家超表示今屆政府有決心改革多年累積的問題，立法規管點對點車輛服務，包括提升的士和出租車的合法網約服務。他提醒業界應該理性地多提意見，避免被「騎劫」。