北都擬「按實補價」 李家超研不按最高樓面補地價 推新換地安排
北部都會區發展如火如荼。民建聯立法會議員劉國勳今日（29日）在行政長官互動交流答問會上，就北都發展提出多個問題，坦言北都發展令人感覺不夠快，提出「按實補價」、研究成立北都管理局、訂立《北都條例》等。他早前曾解釋「按實補價」加強版概念，讓企業按照實際用途和發展規模地價及分期發展。
行政長官李家超回應指，「按實補價」概念正在研究真正如何落實，包括私人土地換地之後，相關資金是否用作其中發展扣減去補貼；是否可不視乎最高樓面補多少價，而是按實際興建樓面去探討。他認為是務實的態度，市場外圍環境不佳，大家財政受壓力，要共同要思考新方法。
劉國勳：應加快發展北都大學城 盡快邀請全球大學提交意向書
劉國勳表示，外圍經濟環境令私人市場參與不似預期，北都發展感覺不夠快，建議地價先行變成產業先行，例如「按實補價」、推長約租約，研究成立北都管理局、制定《北都條例》的可行性。他指北都要根據市場變化動態發展，適時調整土地功能，建議推行「1.5級產業園」模式。對於美國哈佛鬧劇，他指政府要把握契機加快發展北都大學城，洪水橋用地應優先上馬、盡快展開意向調查，邀請全球大學提交意向書。
李家超表示，「按實補價」概念正在研究，希望看看真正如何落實，包括私人土地換地之後，錢是否用作其中發展扣減？是否可不視乎最高樓面補多少價，而是實際興建幾多樓面去探討，認為是務實的態度，市場外圍環境不佳，大家財政受壓力，共同要思考新方法。對於加速發展大學城，他指提出的意見教育局會考慮，個人很希望加快教育城建設。
劉國勳亦提出研究訂立《北都條例》，他指要與北都管理局及北都公司一起做，北都佔地大，前海都覆蓋不少地方，前海管理局管理用地產業發展，而北都管理局都可以考慮參考。他指內地很多新區的條例可以參考，都是關於產業發展、科技創新，《北都條例》可以加入跨境要素，政策、制度創新可以拆牆鬆綁。他指，涉及北都發展本身都很多修例，立法會耗時比較長，舉例指如果自動駕駛在北都可能需要修例，但如果有《北都條例》可直接允許自動駕駛在北都試行等。
陳健波：北都發展主要是協調問題 主事官員要有同理心
行會成員、保險界立法會議員陳健波則表示，北都其中一個發展目標是產業，北都臨近深圳，可以錯位發展互惠互利，但發展需要資金和時間，如果縮減時間，自然更多企業會投資。他詢問政府會否有創新綜合的策略，簡化行政程序，擴大市場參與，提速建設。
李家超表示，今次討論加快發展北都是為了聽意見，他稱認同在不同環節要加快加深發展，但反問陳現時北都發展瓶頸、短板、要改善的程序到底是什麼？
陳健波稱，主要是協調問題，如果能有一個終極唯一的審批機構，其實已經是很大的變化。他稱主事官員要有同理心，令發展商和參與者像一個團隊，有為參與投資的人解決問題的心態。
李家超說認同審批程序的問題，強調統籌領導作用很重要，在不同環節快手做也很重要。他舉例，近期將九龍城寨電影的實景搬到九龍城公園，就是兩位副司長的努力和配合。他補充，還想了解有什麼法律可以修訂，以加快北都發展。