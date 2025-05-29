北都擬「按實補價」　李家超研不按最高樓面補地價　推新換地安排

北部都會區發展如火如荼。民建聯立法會議員劉國勳今日（29日）在行政長官互動交流答問會上，就北都發展提出多個問題，坦言北都發展令人感覺不夠快，提出「按實補價」、研究成立北都管理局、訂立《北都條例》等。他早前曾解釋「按實補價」加強版概念，讓企業按照實際用途和發展規模地價及分期發展。



行政長官李家超回應指，「按實補價」概念正在研究真正如何落實，包括私人土地換地之後，相關資金是否用作其中發展扣減去補貼；是否可不視乎最高樓面補多少價，而是按實際興建樓面去探討。他認為是務實的態度，市場外圍環境不佳，大家財政受壓力，要共同要思考新方法。



劉國勳就北都發展提出多項建議（鄭子峰攝）

劉國勳：應加快發展北都大學城 盡快邀請全球大學提交意向書

劉國勳表示，外圍經濟環境令私人市場參與不似預期，北都發展感覺不夠快，建議地價先行變成產業先行，例如「按實補價」、推長約租約，研究成立北都管理局、制定《北都條例》的可行性。他指北都要根據市場變化動態發展，適時調整土地功能，建議推行「1.5級產業園」模式。對於美國哈佛鬧劇，他指政府要把握契機加快發展北都大學城，洪水橋用地應優先上馬、盡快展開意向調查，邀請全球大學提交意向書。

李家超表示，「按實補價」概念正在研究，希望看看真正如何落實，包括私人土地換地之後，錢是否用作其中發展扣減？是否可不視乎最高樓面補多少價，而是實際興建幾多樓面去探討，認為是務實的態度，市場外圍環境不佳，大家財政受壓力，共同要思考新方法。對於加速發展大學城，他指提出的意見教育局會考慮，個人很希望加快教育城建設。

劉國勳亦提出研究訂立《北都條例》，他指要與北都管理局及北都公司一起做，北都佔地大，前海都覆蓋不少地方，前海管理局管理用地產業發展，而北都管理局都可以考慮參考。他指內地很多新區的條例可以參考，都是關於產業發展、科技創新，《北都條例》可以加入跨境要素，政策、制度創新可以拆牆鬆綁。他指，涉及北都發展本身都很多修例，立法會耗時比較長，舉例指如果自動駕駛在北都可能需要修例，但如果有《北都條例》可直接允許自動駕駛在北都試行等。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

5月29日，保險界立法會議員陳健波在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（鄭子峰攝）

陳健波：北都發展主要是協調問題 主事官員要有同理心

行會成員、保險界立法會議員陳健波則表示，北都其中一個發展目標是產業，北都臨近深圳，可以錯位發展互惠互利，但發展需要資金和時間，如果縮減時間，自然更多企業會投資。他詢問政府會否有創新綜合的策略，簡化行政程序，擴大市場參與，提速建設。

李家超表示，今次討論加快發展北都是為了聽意見，他稱認同在不同環節要加快加深發展，但反問陳現時北都發展瓶頸、短板、要改善的程序到底是什麼？

陳健波稱，主要是協調問題，如果能有一個終極唯一的審批機構，其實已經是很大的變化。他稱主事官員要有同理心，令發展商和參與者像一個團隊，有為參與投資的人解決問題的心態。

李家超說認同審批程序的問題，強調統籌領導作用很重要，在不同環節快手做也很重要。他舉例，近期將九龍城寨電影的實景搬到九龍城公園，就是兩位副司長的努力和配合。他補充，還想了解有什麼法律可以修訂，以加快北都發展。