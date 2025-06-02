三日內第二度會見李家超　周霽：特首與港府是治港第一責任人

中聯辦新任主任周霽今日（6月2日）早上在中聯辦大樓內會見行政長長官李家超，是兩人在三日內第二度會晤。周霽表示，行政長官和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，「我將依法履責，全力支持服務香港實現更好發展」。



周霽又重申，中聯辦將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則。



李家超：周霽全身心服務「一國兩制」 與我心意一致

李家超亦在社交網頁發稿稱, 今早到中聯辦「回訪」。他表示，正如周霽日前落區調研時所提及，建設美好香港，是中央的殷切囑託，也是市民的共同心願。他形容，周霽主任表示將和同事心無旁騖，全身心服務「一國兩制」偉大實踐，「這與我心意一致，我和特區政府會『一國兩制』成功實踐全力以赴，為市民更好的生活、為香港更好的發展不懈努力，抓住機遇、不畏困難、克服挑戰，積極推動香港『由治及興』。」

周主任表示，將和同事心無旁騖，全身心服務「一國兩制」偉大實踐。這與我心意一致 行政長官李家超

國務院上周五（5月30日）晚上宣布任命港澳辦當務副主任周霽為中聯辦主任，免去原中聯辦主任鄭雁雄的職務。履新第二日（５月31日），周霽即赴禮賓府與李家超會面。中聯辦事後發稿稱，周霽在會面中表示，中聯辦將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全力支持李家超和特區政府依法施政，全力支持香港融入國家發展大局，全力支持香港深化國際交往合作，團結社會各界實現香港更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。