籃球博彩｜倡投注淨收入75%作博彩稅　何敬康：馬會高層花紅滿瀉

開設籃球博彩的公眾諮詢結束，政府指94%意見屬正面或支持，建議淨投注收入50%作博彩稅。新民黨立法會議員何敬康今天（5日）認為不能過於「善待」幾乎肯定獨家經營的馬會，建議投注淨收入75%作為博彩稅。



新民黨立法會議員何敬康。（王力圖攝）

何敬康在Facebook表示，不滿政府徵收博彩稅率，仍然只是博彩項目的一半利潤，坦言政府財政赤字嚴重，應該借籃球開賭機會增大政府收入比例，更應在適當時間考慮調升足球博彩稅率。他說博彩盈利是來自民間的錢，更多收益應該回饋社會，而非用作增加馬會收入，令馬會高層員工年年花紅滿瀉。

其次，何敬康認為政府應該借調部份現有人手，藉機會設立博彩監察部門，負責監察營運機構合規，以及利潤用得其所等。他說目前博彩政策由民青局負責，但日常監察並沒有專責機構，澳門和新加坡政府都設部門監察博彩營運。

此外，他建議考慮參考鄰近城市，在牌照上訂立要求，持牌博彩機構必須調撥某部份資源，用於其他有利社會發展的事業，例如青少年運動培訓、體育產業化、社區社會工作、資助發展文旅項目等。他強調馬會本身已經是非牟利機構，但政府過去沒有系統去介入馬會如何使用盈利，形容政府失去了如何使用這些民脂民膏的話語權。