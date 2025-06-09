鄭若驊憶2019年倫敦遇示威仆倒 指控被人有計劃安排後巷下車施襲
撰文：潘耀昇
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反修例事件期間，時任律政司司長鄭若驊曾經出訪英國簡介香港情況，惟被示威者包圍，最後跌倒、手受傷。事隔六年，鄭若驊今天（9日）在北京出席研討會時，重提當年受傷經過，指控「被一些有計劃的人安排在後巷下車」，現場有人示威者等候襲擊她，形容自己差點被「私了」。
鄭若驊：2019年亂象源於媒體、議員、講師製造事端
《港區國安法》實施五周年，中國社會科學院在北京召開「一國兩制」學術研討會。鄭若驊致辭時表示，2019年反修例事件源於一些意圖干預香港事務的外國和境外勢力，在香港各個階層運作，舉例有新聞媒體、大學講師、立法會議員、專業界別等不斷製造事端，一步步將香港推到亂象。
鄭若驊：2019年凸顯香港國家安全風險
鄭若驊表示，2019年凸顯香港存在國家安全風險，透過港獨、分裂國家、恐怖活動嚴重危害國家主權、統一和領土完整，外國和境外勢力干預香港，又利用香港危害國家安全，形容中央有必要及時行動，確保香港不會變成危害國家安全根據地。她說中央履行維護國家安全的根本責任，讓香港由亂到治、由治及興。
鄭若驊重提2019年遇示威仆倒倫敦街
鄭若驊又重提2019年11月14日在倫敦出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」期間，遭到當地數十名反修例示威者包圍推撞，混亂中鄭若驊跌倒，要由工作人員護送離開。鄭若驊事後報稱左手手腕「甩骱」兼骨折，需3個月至1年才能康復。
指控被「有計劃的人」安排後巷下車 自己差點被「私了」
她說，當時是被一些有計劃的人安排在後巷下車，其後被一些在現場等待的暴徒襲擊並推倒在地，形容自己差點被「私了」，雖手腕斷了，但有國家作為強大的後盾，安全回國，施襲者已認罪判刑，感謝中央政府的大力支持和照顧。
鄭若驊當年隨政府代表團到澳門出席回歸20周年活動，獲得國家主席習近平接見。習近平與她握手時，特別慰問鄭若驊的傷勢，鄭若驊笑容可掬地回應，除了感謝習近平的關心，更說「（自己的左手）就像香港一樣，一定會好起來的。」
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