林定國稱須確保司法界應用AI得宜　應用不當或帶來危機及錯誤結果

律政司司長林定國在今早（7日）在資深大律師就職禮演說中，提及最近熱烈討論的人工智能(AI)在法律界應用及衝擊。林定國指，這個新科技無疑是非常有效率，但若處理不當，如引用錯誤而不存在的資料，有可能帶來危機，甚至完全錯誤結果，故認為業內人士在使用新技術之餘，亦要負上專業責任，以確保這個新科技能應用得宜。



3名新委任資深大律師，終審法院首席法官張舉能(右4)及律政司司長林定國(右5)等人合照。(政府新聞處圖片)

3名大律師今獲委任為資深大律。

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人工智能提高效能亦帶來風險

林定國在演辭提到，司法界現時面臨的首個挑戰，無疑是創新科技的衝擊，他指的是人工智能，這工具的出現，無疑令效率提高，然而亦要考量到這技術對行業整體性的影響。他引述英國法院近期所下一個決定，有法官提到，人工智能是一個工具，帶來機會亦同時帶來風險，並應該有適當地審視，令它能使用得當，以確保行業在使用其便利時，能保障公眾對司法公義的信心。

人工智能也會找出不存在或不準確的資料

林定國指出，在法律研究上使用人工智能已變得普及，人工智能作為工具，如常用的模型ChatGPT，能攝取多國廣泛的資訊，然而研究亦不能過依賴這個技術，因為這工具有時會找出看似相關但不存在的資料，但該些內容有可能是完全錯誤和不真實的。

法律研究不能過分依賴人工智能

林認為若過分依賴人工智能作法律研究，有機會對行業造成危機，認為業內人士有專業責任，去審查資料是否正確，這對執行司法公義，及公眾對司法制度的信心，相當重要。故認為業界應負上責任，確保在使用人工智能協助的同時，也要確保資料準確及應用得宜。

盼資深大律師亦加入說好香港故事

林亦提到在一個兩制的制度下，如何令香港的普通法系統與內地的司法體系，能起協同作用，及如何能維持香港法治的形象，亦是司法界的重大挑戰。林在資深大律師的就職典禮上提到，現在很多海外人士，仍對不明香港的法治情況，他認為資深大律師的專業及技能，最能說好香港故事，他希望今日新獲委任的3名資深大律師林定韻、林芷瑩及白天賜，也能加入並在這些方面盡一分力。