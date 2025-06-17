夏寶龍明日起訪港五日調研社會經濟情況　周六赴國安法五周年論壇

行政長官李家超今天（17日）公布，港澳辦主任夏寶龍明天（18日）至周日（22日）訪港，出席特區政府舉辦的「香港國安法公布實施5周年論壇」，同時調研考察香港經濟、社會發展最新情況。李家超表示，夏寶龍出席論壇代表重視香港國安法實施情況，認為夏寶龍既重視安全、又重視發展，相信今次來港會在這兩方面調研考察。



6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

夏寶龍調研考察活動細節？ 李家超：與港澳辦保持溝通、適時公佈

李家超出席行政會議前主動公布夏寶龍訪港，稱感謝夏寶龍一直對香港的重視及支持，特區熱烈歡迎夏寶龍來港出席論壇及考察調研，同時感到鼓舞、熱切期待，政府會全力支持及配合行程，確保一切順利。對於考察調研活動細節，會與港澳辦保持緊密溝通，適時公佈。

李家超：相信夏寶龍將與不同人士接觸、聽意見

被問到夏寶龍來港，政府有甚麼安排，希望夏寶龍重點了解甚麼方面，有指除考察北都發展之外，亦將會與八間大學代表會面，當中有甚麼原因？李家超感謝夏寶龍對香港的支持和關心，指夏寶龍很熟悉香港情況，兩次來港調研考察，均就香港實際情況接觸不同人士、去了不同地方，多謝夏寶龍今次主要出席論壇的機會，考察香港。

李家超指，夏寶龍關注香港經濟、社會發展，相信夏寶龍會利用其他時間，和不同人士接觸、聽意見。

6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超：夏寶龍既重視安全又重視發展

他又說，夏寶龍重視北都，兩次來香港都有考察調研，包括2023年到蓮塘香園圍看北都整體發展；今年初則去了河套考察香港園區，聽取官員匯報，希望大家多方面熱烈歡迎和配合夏寶龍來港調研。他又說夏寶龍此行主要是出席國安法論壇，代表重視香港國安法實施情況，既重視安全又重視發展，相信他今次來港會考察這兩方面。