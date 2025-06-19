夏寶龍訪港｜隨行南下港澳辦高層曝光　與去年陣容有何不同？

訪問香港五天的中央港澳辦主任夏寶龍，今日（19日）行程第二天與愛國愛港團體、大專院校校長代表在政府總部會面。《香港01》結合現場拍攝相片及官方發相，初步觀察有至少四名港澳辦高層陪同夏寶龍南下，包括一名副主任、兩名局長。



翻查資料，夏寶龍去年訪港有兩名港澳辦副主任、五名局長陪同南下。不過，要留意的是當時訪問日數較今年多兩天，並且正值國務院港澳辦升格至中央港澳辦四個月，部分官員新上任首次來港考察見聞。



6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍（左）經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有特首辦主任葉文娟。（廖雁雄攝）

夏寶龍訪港即與「三權」負責人會面

夏寶龍昨天（18日）展開五日訪港行程，抵埗後即前往禮賓府與「三權」負責人會面，出席的包括行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、特首辦主任葉文娟，同場亦有立法會主席梁君彥、終審法院首席法官張舉能。

6月18日，中央港澳辦主任夏寶龍在禮賓府與香港行政、立法、司法負責人會面。前排左起：劉光源、周霽、李家超、夏寶龍、張舉能、農融、董經緯；後排左起：葉文娟、王振民、林定國、陳國基、崔建春、陳茂波、梁君彥、陳繼光、何祥政。（港澳辦）

至少四名港澳辦高層隨夏寶龍南下訪港

根據港澳辦官方發布的大合照，陪同夏寶龍南下的港澳辦官員，包括副主任農融、一局局長王振民、二局局長陳繼光，以及去年亦有陪同夏寶龍南下的何祥政，他當時擔任港澳辦秘書局局長。結合《香港01》拍攝夏寶龍訪港車隊相片，南下的還有港澳辦室務會成員向斌。同場的還有中聯辦主任周霽。

根據港澳辦官網介紹，一局負責落實中央港澳政策有關工作；二局負責政治領域内地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

一名副主任、三名局長級官員南下訪港

港澳辦現時有5名副主任及10局局長。初步觀察陪同夏寶龍南下香港的，至少有四名港澳辦高層，包括一名副主任、兩名局長級官員。

港澳辦主任夏寶龍第四天訪港，2月25日下午與大約25間傳媒機構代表會面，歷時約2.5小時。（盧翊銘攝）

去年兩名副主任、五名局長 伴夏寶龍南下訪港

翻查資料，去年隨夏寶龍南下訪港的有兩名港澳辦副主任、五名局長，包括副主任王靈桂、農融、室務會成員向斌、一局局長王振民、二局局長陳繼光、七局局長曾健、八局局長楊曉山，及秘書局局長何祥政。

當時港澳辦剛升格 部分人新官上任來港考察

不過，當時訪問日數較今年多兩天，並且正值國務院港澳辦升格至中央港澳辦四個月，部分官員新上任來港考察，例如農融當時剛由外交部部長助理調到港澳辦出任副主任。

至於王振民、陳繼光、曾健雖然前年也有陪同夏寶龍來港，但當時港澳辦未升格，三人身份分別是安全事務司司長、聯絡司司長、宣傳司司長。