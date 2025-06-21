夏寶龍訪港｜參觀國安展廳促匯聚國家好最大共識　到國安公署調研

中央港澳辦主任夏寶龍訪港考察調研第四日，今（21日）早出席香港國安法頒佈實施五周年論壇後，中午落區到北角健康村一間酒樓，在行政長官李家超及民政及青年事務局局長麥美娟陪同下，與地區人士午膳，逗留約一小時後離開。



午膳前，夏寶龍曾經到尖沙咀香港歷史博物館參觀國家安全展覽廳，逗留約45分鐘離開。午膳後，夏寶龍則到駐港國安公署調研，看望公署工作人員，聽取公署工作匯報。



港澳辦今晚發稿，引述夏寶龍參觀國安展覽廳及香港國安法公布實施5周年專題展覽時表示，香港今天安定和諧的好局面來之極為不易，必須以史为鑒，牢牢守住國家安全的底線。

6月21日，中央港澳辧主任夏寶龍出席香港國安法公布實施五周年論壇。（港澳辦）

夏寶龍希望香港特區政府充分利用好國安展廳和專題展覽，不斷加強對全社會的國家安全教育，匯聚國家好的最大共識，持續講好中國故事和香港故事。夏寶龍稱，相信特區政府在總體國家安全觀指引下，一定能統籌好高質量發展和高水平安全，使香港成為更安全、更自由、更開放、更可預期的國際化大都市。

中午落區到北角飲茶

夏寶龍周三（18日）起訪港五日，今日展開第四日行程，上午出席由特區政府舉辦的香港國安法公布實施5周年論壇後，中午參觀國家安全展覽廳後，到北角健康村一間酒樓用膳。現場所見，酒樓如常招待茶客，不過夏寶龍抵達前15分鐘，職員告知顧客暫停進場。

2025年6月21日，港澳辦主任夏寶龍訪港調研第四日，中午到北角健康村一間酒樓用膳。（黃寶瑩攝）

2025年6月21日，港澳辦主任夏寶龍訪港調研第四日，中午到北角健康村一間酒樓用膳。（黃寶瑩攝）

現場所見，北角富港酒家如常招待茶客，不過夏寶龍抵達前15分鐘，職員告知顧客暫停進場。（任葆穎攝）

2025年6月21日，港澳辦主任夏寶龍訪港調研第四日，中午到北角健康村一間酒樓用膳。（黃寶瑩攝）