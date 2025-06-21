國安法五周年｜周霽：國安法是守護神　將持續擦亮香港法治名片

上月新上任的中聯辦主任周霽今日（21日）出席特區政府舉辦的「香港國安法公布實施5周年論壇」，並作為其中一位主禮嘉賓上台致辭。他聚焦香港國安法帶來的法治優勢，表示未來將「牢固樹立維護國家安全意識、共同營造良好法治環境、持續擦亮香港法治名片」。



5月30日，周霽上任中聯辦主任。（廖雁雄攝）

周霽：香港安定祥和、生機勃勃，令人嚮往

周霽提到，2019年反修例風波下，「港獨」猖獗，「黑暴」肆虐，「港版顏色革命」荼毒香港，美麗的「東方之珠」滿目瘡痍。危急時刻下，中央果斷出手制定香港國安法，此後，市民的人權自由得到法律保障。如今的香港安定祥和、生機勃勃，令人嚮往。

周霽強調，「香港國安法是維護國主權、安全、發展的好法律，是保護香港長期繁榮穩定的好法律，是保護香港市民福祉和外來投資者利益的好法律」。他指出，「一國兩制」實踐進入新階段，香港維護國家主權安全站在了新的歷史起點上。他表示，中聯辦將認真貫徹落實中央要求，全力支持香港鞏固好發展好由治及興的良好局面。

中央港澳辦主任夏寶龍為論壇作了主旨致辭。周霽表示，夏寶龍致辭時重溫了國家主席習近平關於維護國家安全的重要論述，全面回顧了香港國安法的立法初衷和實施成效，深入分析了當前香港維護國家安全面臨的形勢，深刻闡述了「一國兩制下」香港維護國家安全的實踐要求，對香港更好統籌發展與安全，對「一國兩制」事業高質量發展提出了殷切期望。

周霽以三點體會強調國安法下香港發展方向。（廖雁雄攝）

周霽：國安法打擊極少數犯罪分子 守護香港人權自由及投資者利益

周霽對國安法實施五周年分享三點體會：第一，堅持以高質量法治守護高水平安全。他引述習近平的話：「依法治理是最可靠、最穩定的治理。國家安全是安邦定國的重要基石。」周霽指，香港國安法打擊的是極少數違法犯罪分子，守護的是國家安全的底線，守護的是香港居民的人權自由，守護的是各國投資者的切身利益。他強調，要牢固樹立維護國家安全意識，全面落實香港維護國家安全法律，共同營造良好的法治環境，持續擦亮香港法治名片，堅決守護香港法治的根基。

第二，堅持以高水平安全護航高質量的發展。周霽引述習近平稱，「安全和發展是一體之兩翼，雙驅動是雙輪，安全是發展的前提，發展是安全的保障」。周霽指，香港歷史警示，面對國無寧日的動盪局勢，談何發展？沒有政治、經濟、社會安全，就難以推動高質量發展。他強調，在「一國兩制」實踐中，將堅持打造安全祥和的淨土，國際投資的沃土、幹事創業的熱土。

6月21日，特區政府舉行香港國安法公布實施五周年論壇，中聯辦主任周霽（右）與行政長官李家超（右）在台下握手。（廖雁雄攝）

周霽：香港進入新發展階段 要主動識變應變求變

第三，以高質量發展促進世界繁榮穩定。周霽再引述習近平指出，「發展是香港立身之本，是解決香港各種問題的金鑰匙」。周霽表示，香港已進入新發展階段，正在拼經濟、某發展、搞改革、搞建設、惠民生，要主動識變、應變、求變、以高質量發展促進香港長期繁榮，讓香港這座國際化大都市更加璀璨奪目。

周霽形容國安法是「香港維護國家安全的守護神」，他呼籲：「讓我們攜起手來，努力同心，眾志成城，從香港由亂到治，由治及興非凡歷程中，不斷汲取前進的智慧和力量，進一步築牢『治』的基礎，進一步激發『新』的動能，為強國建設民族復興偉業作出新的貢獻。」