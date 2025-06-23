無抵押借貸擬設限規管「財仔」　梁熙倡釘牌等罰則針對違規放債人

撰文：潘耀昇
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外傭借貸情況引致不少僱主受滋擾，政府今日（23日）就加強規管持牌放債人展開公眾諮詢，當中建議限制月薪少於一萬元人士的借貸金額上限，同時亦規定他們每月的還款金額不能超出既定月薪比例等。民建聯立法會議員梁熙表示諮詢文件未有提及立法時間表，希望政府明年上半年提出方案並完成立法。

他又說諮詢文件未有提及持牌放債人違規後果，建議政府應參考新加坡等地方，違規的持牌放貸人有機會面對罰款甚至監禁，亦可吊銷放貸人執照等。

針對外傭在完約前借款後失蹤，令僱主被追數的問題，政府建議還款期不可長於該借款人僱傭合約期剩下的期限。舉例如果借款人每月收入5,000元或以下，無抵押個人貸款累計貸款額上限將不得多於一個月收入。如果借款人每月收入5,001元至10,000萬元，就不能多於兩個月收入。

梁熙感謝當局接納意見，期望措施可以改善目前「外僱借貸，僱主當災」的情況，既令外傭及青少年按還款能力「適度借貸」，僱主亦有望無需再為「走佬外傭」執爛攤子，並對諮詢文件有多項建議。

首先，梁熙認為今次諮詢文件未有提及立法時間表，希望政府完成諮詢總結收到的意見後，可於明年上半年提出方案並完成立法，令相關人士可「適度借貸」，各方盡早有保障。

民建聯立法會議員梁熙。（黃浩謙攝）

其次，外僱問題困擾僱主多年，梁熙認為尚未立法期間，政府應加強宣傳教育，例如無放債人牌照的公司，並無追數權利。他說僱主目前面對因外傭借貸而出現的追債滋擾，即使報警亦不能解決問題，現實是借貸公司不能夠以「難以監管第三方追債人的追債行為」為由，以圖推卸違規滋擾僱主家庭的責任，政府應正視和積極跟進相關投訴，建議政府設立投訴熱線，令受滋擾的僱主「投訴有門」。

再者，梁熙認為諮詢文件未有提及持牌放債人違規的後果，建議政府參考新加坡等地方，提出持牌放債人若違反新規定的罰則，例如違規的持牌放貸人有機會面對罰款甚至監禁，政府亦可吊銷或暫停違規人士的放貸執照等。

民建聯立法會議員梁熙。（夏家朗攝）

梁熙表示現時部分外傭或青少年是向「大耳窿」等非法放貸公司借錢，建議政府加強打擊非法放貸，例如主動「封網」，禁止海外借貸網站在港瀏覽，避免外傭及青少年等群體，陷入「借大耳窿」甚至被滋擾的困境。

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