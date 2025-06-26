莊雅婷退選港姐｜香港政治重外型 湯家驊：選港姐再選立會幫助大
撰文：潘耀昇
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【莊雅婷/港姐/香港小姐】民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷退出「香港小姐」競選，解釋社會接受程度與設想有差距，影響區議會觀感。她說，參選港姐的初衷是建立市民對區議員工作的認識，重點一直就只是社區服務、做好青年工作，以為港姐平台和身份或許能夠助力這項工作，強調傳統社區服務工作本身非常紮實。
曾擔任11年新界東直選立法會議員的行會成員湯家驊今天（26日）表示娛樂與議政是否可以，不單是時間分配問題，也是形象問題，今天只重外型不重內涵的政治環境下，參選過港姐再選立法會選舉肯定有很大幫助，「莊議員此舉莫非有高人指點？」
湯家驊憶昔日讀法律系夾Band被教授「問話」
湯家驊2004年至2015年曾任立法會議員，代表前公民黨出選新界東選區，具11年直選議員經驗。他主動在社交平台Facebook撰文，提到近日最熱的新聞是區議員退選港姐，令他想起一段往事。
曾任香港大律師公會主席的他說，當年讀法律的時候，晚上在灣仔酒吧「彈band賺錢過活」，憶述教授知道後找他問話，入門第一句便是：「娛樂與法律不能並取，你要哪一樣？」他形容當時自己想也沒想說：「我要法律！」
沒錯！娛樂與議政是否可以並全不單是時間分配問題，也是形象問題。
香港政治重外型 湯家驊：選港姐再選立會幫助大
及後，湯家驊到牛津深造，形容自己連最深愛的電結他，也是唯一的財產也賣掉了做路費。湯家驊說演員當上總統的例子是有，但政優而從演的例子卻沒聽過。
無論如何，在今天特區只重外型不重內涵的政治環境下，參選過港姐再選區選，甚至立法會選舉也肯定有很大幫助。莊議員此舉莫非有高人指點？
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