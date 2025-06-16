林定國回應被美國制裁：我行得、走得、食得、瞓得　反而多咗動力

律政司司長林定國今年四月被美國政府制裁，他接受傳媒訪問時表示沒有壓力，形容反而多了動力，「我行得、走得、食得、瞓得」，反映香港面對很多不同挑戰，更需要努力維護法治。



6月12日，律政司司長林定國在《香港國安法》公布實施五周年專題展覽開幕典禮致辭。（政府新聞處）

回應被美國制裁 林定國：我行得、走得、食得、瞓得

林定國接受有線新聞專訪時表示，23條立法非其個人政績，而是整個特區政府履行憲制責任的成果。對於美國政府今年四月制裁林定國等6名中港官員，他回應說不覺受壓。

我行得、走得、又食得、瞓得，無壓力，反而多咗動力。 律政司司長林定國

林定國。（梁鵬威攝）

林定國：因應時代需要新法律工具應對問題

連同23條立法，現屆政府上任三年落實多項維護國安措施。林定國形容已大致填充國家安全的短板，不過仍要持續檢視法律工具，以居安思危的心態檢視周圍發生的事情，「我們以為工具箱可以，駕車不時都要看車輛是否運作正常或者有地方可以優化」，因應時代、環境不同，需要新的法律工具修補或應對可能出現的問題。

林定國（梁鵬威攝）

支聯會拒交資料案政府敗訴

林定國：意見與政府不一 不一定是對與錯問題

年初支聯會拒交資料案上訴得直，律政司表明研究改國安法實施細則。林定國被問到訴訟輸了就要修改，觀感上會否未必太好，他表示不認同，稱法律制度一向如此運作，「大家不要只針對國安法，所有法律都有這個問題，法庭在不同案件都會表達意見」，形容意見可能與政府不一樣，不一定是對與錯的問題，可能是如何完善。