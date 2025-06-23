夏寶龍國安法論壇致辭38次談發展　盧文端：突顯訪港重點是經濟

中央港澳辦主任夏寶龍昨晚完成訪港行程返回內地，全國僑聯副主席盧文端表示，夏寶龍今次訪港行程以經濟為主。盧文端引述統計指，夏寶龍上周六在香港國安法公布實施五周年論壇上所作主旨致辭，至少38次談及「發展」，而且講話內文有大量經貿、金融內容，又引述英美商界對香港經濟前景的正面看法。



盧文端認爲，由此不難理解夏寶龍爲何呼籲香港各界，要珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷塑造香港發展新動能、新優勢。



盧文端指夏寶龍今次訪港行程以經濟爲主。（廖雁雄攝/資料圖片）

盧文端：夏寶龍國安法論壇講話三大要點

盧文端今日（6月23日）在《明報》撰文，分析夏寶龍上周在香港國安法公布實施五周年論壇上所作主旨致辭有三大要點，首先是五年的實踐證明國安法是捍衛「一國兩制」、維護香港繁榮穩定的守護神； 第二是必須做到維護安全與推動發展都堅定不移，統籌高質量發展和高水平安全，以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展；第三，國安法打擊的是極少數反中亂港分子，保護的是絕大多數香港居民的合法權利自由，必須把維護國安貫穿一國兩制實踐的全過程。

盧文端表示：「事實上夏主任今次訪港行程是以經濟為主，其講話主旨也包括以高水平安全護航『一國兩制』事業高質量發展。」

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

夏寶龍提出四大指示 要求香港落實高質量發展

夏寶龍在國安法論壇上致辭時，強調香港維護國家安全面臨的形勢仍然嚴峻，必須把維護國安貫穿「一國兩制」實踐的全過程。與此同時，他也明確提出，隨着國安法的深入實施，香港進入新發展階段，處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。

他就此提出四項指示，包括：貫徹總體國家安全觀，以高水平安全護航高質量發展；發揮香港內聯外通獨特優勢，以開放促進高質量發展；善用香港法治「金字招牌」，以法治保障高質量發展；維護好行政主導體制，提升特別行政區治理水平，以改革推動高質量發展。顯示易見，這些指示均在要求香港做好高質量發展。

四場座談會 涵蓋政、商、高等教育及基層治理

夏寶龍由上周三（6月18日）起對香港展開為期五天的調研考察，其間唯一公開的活動出席特區政府舉辦的國安法五周年論壇。此外，他在政府總部分別與包括本地主要政團負責人在內的愛國愛港團體、八間資助大學的校長與校董會主席、工商界和金融界代表，以及身兼各區區議會主席的十八區民政專員與多名被視為「區頭」的區議員。

當局沒有透露各場座談的具體內容。夏寶龍過往曾敦促本港高等教育界主動對接國家發展戰略，積極融入粵港澳大灣區建設，積極參與北部都會區建設，強化教育對科技和人才的支撐作用，着力打造國際高端人才集聚高地，不斷擦亮香港高等教育的「金字招牌」。

+ 7

工商界方面，去年11月他在深圳出席座談時，兩度以「推動經濟發展的主力軍」形容香港工商界，提醒他們要勇於擔當，以「實際行動」詮釋愛國愛港，共同建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。他又促請工商界支持北部都會區等長遠規劃。

+ 6

夏寶龍認為香港最要改善什麼？李家超：希望發展拆牆鬆綁

行政長官李家超昨晚交代夏寶龍訪港行程時，指出夏寶龍重視北都發展，他向夏寶龍匯報會加快發展北都和河套創科園。他希望發展方面能加快和更有效益，如何做將是新一份《施政報告》的諮詢範圍。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程。圖為行政長官李家超總結行程。（王海圖攝）

夏主任同意發展方面要考慮新方法，好制度、好做法就要考慮引入，拆牆鬆綁。 行政長官李家超

面對中美博弈 夏寶龍叮囑香港「做好自己應做嘅事」

李家超又表示，因應中美博弈等國際局勢變化，夏寶龍指出要集中精神「做好自己應做嘅事」，不論是防範風險或發展領域，如開發新市場，加強金融貿易中心，只要做好本份，有充分應變準備，加上國家優惠政策，香港將是穩定安全的地方，要利用機遇拚經濟、謀發展。