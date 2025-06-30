美心can.teen世紀廣場店結業　中環白領飯堂個半月執兩間｜結業潮

【結業潮／執笠／餐飲業／美心集團／can.teen／打工仔／快餐店／中環】結業潮一浪接一浪，美心集團旗下快餐副線、有中環打工仔飯堂之稱的「can.teen」，由於租約期滿，連續兩個月關閉兩間中環分店。



其中世紀廣場店在上周五（27日）最後營業，太子大廈店則在上月13日結業。即該品牌在全港僅餘3間門店，分別是長江集團中心店、金鐘海富中心店及香港國際機場店。



中環世紀廣場can.teen最後營業日為6月27日晚上6時。（can.teen FB圖片）

中環世紀廣場can.teen因租約期滿結業。（Openrice圖片）

租約期滿上周五已是最後結業日

有中環打工仔飯堂之稱的「can.teen」日前在社交媒體公布，中環世紀廣場店由於租約期滿，最後營業日為上周五晚上6時，並提醒中環打工仔，位於長江集團中心地庫的分店，仍會維持服務。

中環上班族或街坊喺餐廳一齊相聚嘅時光，品嚐香噴噴嘅海南雞飯、歎一杯令人難忘嘅熱奶茶，相信都會成為大家心中寶貴嘅回憶。希望喺其他分店再見到大家！ can.teen

中環太子大廈can.teen最後營業日為5月13日晚上6時。（can.teen FB圖片）

中環太子大廈can.teen因租約期滿結業。（Openrice圖片）

中環太子大廈店上月因租約期滿結業 兩個月同區連執兩間

翻查資料，中環太子大廈店同樣因租約期滿，已在5月13日最後營業，該店由2016年經營至上月，惟置地太子商場即將開展大型翻新工程，因此結束營業。即「can.teen」在短短兩個月內連續關閉兩間中環分店。

「can.teen」為美心集團針對商業區創立的快餐副線，提供燒味飯及海南雞飯等快餐，平均價格50元至70元，深受中環打工仔歡迎。目前該品牌在全港僅餘3間門店，分別是長江集團中心店、金鐘海富中心店及香港國際機場店。