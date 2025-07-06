結業潮｜商家歸咎貴租　地產界有保留：業主多數願減　減幅平均6%

【結業潮/業主/租金/租客】由疫後通關至今，店舖結業潮不斷，除了矛頭指向港人北上消費，導致本港餐飲及零售業等生意大減，更有不少商家認為業主不肯共渡時艱，堅持不減租才是「死因」，由5月至今多個消失的本地品牌，例如「海皇粥店」、「大班麵包西餅」、「鴻星海鮮酒家」等，都是不敵貴租而離場，連前特首、全國政協副主席梁振英都公開呼籲業主「隨行就市」減租。



美聯旺舖董事江靜明表示，其實多個核心區的商舖舖租都有出現減幅，平均約6%，其中旺角亞皆老街一帶最貴舖租，更由近年高峰期約80萬，跌至目前約20多萬。但他指有不少業主目前都因應市道願意減租，有部份不肯減租，可能是現有租戶曾有拖欠租金的情況，或有其他條件較佳的新租戶，所以租戶最後無法續租。



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有商戶指業主不減租是造成結業潮的主要原因。（廖雁雄攝）

有商戶指業主不減租是造成結業潮的主要原因。（廖雁雄攝）

美聯旺舖董事江靜明指，以本港其中一個核心區旺角區為例，基本上是旅遊熱點，亦是「小紅書」熱推旺區，但租務方面，今季跌幅大約6%，主要街道如亞皆老街一帶，過去疫情前租金大約為70萬至80萬左右，其後陸續下跌，至今只需約20多萬。他又說全香港核心區的一線街道情況相若，都錄得5%至6%的跌幅。

美聯旺舖董事江靜明稱，各區都有業主願意減租，減幅大約6%。（楊凱力攝）

對於業主不減租的情況，他認為不算多，當中有不少因素影響，如現有租戶曾經或正在欠租，亦可能業主遇到另一些能符合其出租要求、條件更優的新客戶，業主便可能維持原有租金水平。

江靜明亦表示，根據他們的統計數據，雖然近來有800多間店舖結業，但同時有700多間新店舖開業，可說是「一雞死一雞鳴」。而新店舖主要是來自內地或韓國品牌攻港，只是現階段未必太明顯。他另說，業主可能因按揭貸款問題不願減租，因為始終銀行在估值時會考慮租金。

江靜明亦表示，根據他們的統計數據，雖然近來有800多間店舖結業，但同時有700多間新店舖開業，可說是「一雞死一雞鳴」。（廖雁雄攝）

江靜明亦表示，根據他們的統計數據，雖然近來有800多間店舖結業，但同時有700多間新店舖開業，可說是「一雞死一雞鳴」。（廖雁雄攝）

江靜明亦表示，根據他們的統計數據，雖然近來有800多間店舖結業，但同時有700多間新店舖開業，可說是「一雞死一雞鳴」。（廖雁雄攝）

江靜明亦表示，根據他們的統計數據，雖然近來有800多間店舖結業，但同時有700多間新店舖開業，可說是「一雞死一雞鳴」。（廖雁雄攝）

江靜明亦表示，根據他們的統計數據，雖然近來有800多間店舖結業，但同時有700多間新店舖開業，可說是「一雞死一雞鳴」。（廖雁雄攝）

至於業主願意減租的原因，他認為有兩個，一是業主清楚現時整體經濟環境差，二是因為現有租戶良好，遂透過減租去支持租戶。不過，減租的幅度也只是數個百分比，除非原有的租金比市場高出太多，否則業主並不會有大幅調整。江靜明表示，願意減租的業主，各區都有，「多數願意減」。

不過，有業主願意減租也好，仍然改變不了市況，據美聯最新統計數字，四大核心購物區 (中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣) 商舖空置率升至12.1%，創4年半新高，接近2020年第三季12.5%的歷史高位。而旺角吉舖數量多達334個，情況最嚴峻。

記者日前到旺角視察，發現主要街道仍有很多正在招租的舖位，只是少見了一整排「吉舖林立」的景象。而在一些距離最旺地段彌敦道較遠的地方，則仍有不少待租舖位，以勝利道為例，一街之中便有至少5個空置舖位。

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其實近年市道不景，即使業主願意減租，但很多商戶的現有租約大部份是疫情前簽訂，以當時經濟仍然好景的租金高位來計算，即使業主願意減租6%，對比現時市況，實際對租戶也幫不了多少。

JACOMAX老闆Jacopo早前透露，上環總店的租金維持在2014年的歷史高位水平，佔營運成本約三成。（資料圖片/夏家朗攝）

開業14年的薄餅店JACOMAX於上月底結業。（資料圖片/夏家朗攝）

以上月式結業的上環薄餅店JACOMAX為例，該店店主Jacopo早前接受《香港01》訪問時透露，該店每月租金達20萬元，為2014年的歷史高位水平，但業主在續租談判中僅提出過願減數千元，店主要求減租後被對方「拖字訣」，最終決定不再續租，將該間已開業14年的總店結業。