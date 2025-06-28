老字號沒落、拖糧 拖租 拖MPF　吉舖暴增177間梁振英籲減租｜燈神

零售市場奄奄一息，過去一周再有本地老品牌結業，真係令人唏噓。燈神屈指一算，近年已經有多個老品牌倒閉結業，但全部都未能風光退場，而且更加係敗走收場，多次出現「三拖」情況，即「拖糧、拖MPF、拖租」，部份老品牌、老字號多年來賺落買入的物業，更需以低價出售，部份更淪為銀主盤，認真慘情。



在眾多老品牌沒落的情況下，本港四大核心區街舖空置情況自然進一步惡化，燈神睇返美聯工商舖的最新報告，原來四大核心區的吉舖空置率高達12.1%，已經升至接近歷史高位的12.5%，逼近900個吉舖，對比一年前更加暴升四分之一，升幅高達25%！在近期老店頻頻倒閉的情況下，燈神相信吉舖數字「破千」會是指日可待。



街舖空置率創近4年半新高

睇返美聯工商舖最新報告，2025年第一季，四大核心購物區（中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣）的街舖空置率升至約12.1%，創近4年半新高，反映零售市場仍面臨壓力。不過，與2024年第三季相比，空置率升幅顯著收窄，市場展現活躍更替跡象。

四大核心區吉舖按年急升24.5%、湧現177個吉舖

上述所言似乎就講緊四大核心區空置率正在上升，不過惡化程度就有所放緩。不過燈神再細心睇一睇資料，如果對比一年前，即2024年第一季的情況，其實吉舖數字係出現急升情況。2024年第一季四大核心區吉舖數目係720間，不過喺2025年第一季已經升到去897間吉舖 ，按年急升24.5%，即係多咗177個吉舖，情況相當嚴峻。

2025年第一季，四大核心購物區（中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣）的街舖空置率升至約12.1%，創近4年半新高。（美聯工商舖資料）

新註冊公司數目增加卻未惠及實體店舖

吉舖數字為何突然急升？對此燈神不敢妄下判斷，但如果依照特首李家超所言「本港經濟處於轉型期，部份店舖結業，但亦有很多店舖開設，本港註冊公司數目創新高，截至去年底有146萬家，增加2.9萬家」，似乎或反映雖然新註冊的公司數目有所增加，但係對於實體店舖未有太多需求，最終一眾老店倒閉離場，吉舖就再無新企業承租，空置數目就自然大增。

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大班麵包西餅周二停止營業

事實上，以燈神印象中，近年的確有很多本地老品牌結業，例如剛過去的周二（24日），大班麵包西餅貼出告示，就指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，即日起停止營業。

未轉手前大班郭鴻鈞家族已蝕沽舖位

燈神記憶中，其實大班在數年前已經開始出現困難，當時大班仍未轉手，由「冰皮月餅之父」、大班創辦人郭鴻鈞家族持有。不過在2021年5月份，當時大班就以4,700萬元沽出旺角快富街舖位予中原創辦人施永青，不過由於舖位在舖市高峰期2012年以5,080萬元買入，所以最終蝕讓大約380萬元或7.5%。

商人廖志強4年前接手改革 終現經營困難

而在2021年稍後時間，大班這個老品牌更轉手予商人廖志強，其後進行改革，包括更改公司標誌、翻新分店及推動品牌年輕化。不過最終未能扭轉命運，近年不斷出現經營困難及財務問題，更加出現欠租被業主控告要求收舖、未有為約220名員工繳交強積金供款及附加費的情況。

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海皇粥店上月倒閉 東主動用3000萬私人資金填補公司虧損

至於另一間老品牌、開業33年的海皇粥店，在上個月（5月份）同樣都要倒閉收場。當時海皇兩名創辦人蕭楚基及蔡汪浩發聲明指自疫情以來，他們已動用超過3,000萬元私人資金填補公司虧損，一直以來都用盡一切方法嘗試挽救公司及公司業務，但很可惜因為經營環境極其嚴峻，而無奈結束業務。

當時同時開始清盤程序，委任了清盤人負責後續安排，並主動聯絡勞工處提供所需文件及一切細節。最終勞工處收到近100名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為1,500萬元。

景樂集團行政總裁周驪莉（Anna Chau）。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

景樂集團疑似結業 拖欠遣散費、代通知金等

除了上述大班麵包西餅、海皇粥店外，「九龍蘭桂坊一姐」周驪莉（Anna）擔任CEO的景樂集團（King Parrot Group），在6月初都疑似結業。開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，同時出現拖欠遣散費、代通知金等情況，而過去一年亦不斷放售旗下物業救亡，當中包括灣仔乙級商廈中望商業中心全層總部寫字樓，近月以2,499萬元沽出，不過成交價重回該廈2011年水平。

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昔日老品牌分店網絡遍佈全港

睇返昔日資料，以上大班麵包西餅、海皇粥店、景樂集團，昔日佢地分店遍佈全港各區，高峰期擁有分店數目高達28間（大班）、逾30間（海皇）、逾30間（景樂），加加埋埋可能都有近百間店舖。

如果再加上2023年初已經申請清盤正式結業的凱施餅店，凱施高峰期在全港亦有逾50間分店，即單計4個本地老品牌，已經有過百間舖頭結業。目前零售餐飲業的嚴峻寒冬絕對是過去從未見過，燈神大膽估計，倒閉潮依然未結束，預計四大核心區的吉舖數目隨時「破千」。

吉舖數字上升物業投資者頭痕

吉舖數字不斷上升，燈神相信最不願意見到這個狀況的人，必定是一眾物業投資者，例如近期已經面對現實、務求盡快套現的盛滙商舖基金創辦人李根興，該基金已經在過去三個月連環蝕沽10個舖位，合計帳面蝕讓超過半億。

至於由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，近期沽貨亦相當頻密，個別賣出的中環租庇利街一個面向中環街市的地舖，以「蝕讓價」3,880萬元沽出，對比2011年1月買入價7,280萬元，勁蝕3,400萬元，樓價腰斬。若果吉舖數字持續上升，燈神相信佢地手頭上的待沽舖位，九成都會被買家繼續鋤價，要賣出好價錢真係有啲難度！

前特首梁振英呼籲減租「做旺個市」

至於如何可以減少空置舖位數目？前特首、全國政協副主席梁振英都忍唔住要出聲，佢近期就係社交平台發帖文話，舖位市場出現了結構性變化，業主必須面對現實，下調租金「做旺個市」，與租客同舟共濟，才能達致共贏。仲話「業主不放棄過去的主宰心態，恐怕最後是兩敗俱傷」。

梁振英又強調，業主要面對現實，這是市場經濟的規律，不能因為怕被銀行收回貸款而寧願丟空不減租，因為早晚要面對空置率高，市值租金下跌的現實；不能等運到；也不能和市場鬥氣，以前隨行就市加租，現在就應果斷隨行就市減租，一味拖下去只會「陰乾」。燈神對於以上意見深感認同，睇嚟一眾舖位業主、投資者都係時候面對現實。

前特首、全國政協副主席梁振英。

梁振英指出，由於呎租貴，香港商場商店太擠迫，餐廳酒樓廁所轉不過身，甚至要在廁所門口擺放食材，顧客體驗不好，這些都是租金高衍生出的問題。相比之下，深圳酒樓的包廂有廁所，深圳的競爭力不僅是餐牌上的價錢。

始終前特首梁振英都係出身地產界，佢自己都提到自己係學土地經濟學和地產管理學的，有點理論基礎，而且在測量師行工作了34年，在做特首前負責整個亞洲太平洋區的業務，因此都有豐富實踐經驗，佢仲話以上所講的是逆耳忠言。希望大家都收到這個訊息，業主肯減租，生意就冇難做。