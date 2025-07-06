粵車南下｜梁振英倡實施一地兩檢　邊境建設費「最好唔收」

「粵車南下」將在今年內推行，11月開放申請。曾一日內連發四帖，斥責相關政策進度慢的全國政協副主席梁振英，今日（7月6日）在電視節目稱，特區政府現時做法較之前進取，長遠可考慮開放其他陸路口岸，並實施一地兩檢。



對於今年財政預算案提出向離境私家車收取邊境建設費，被受質疑與大灣區融合理念背道而馳，梁振英坦言「最好唔收」，因為香港發展以廣東省為腹地，應減輕金錢、時間往來成本。



港珠澳大橋口岸（歐嘉樂攝）

建議為南下粵車設「第三條隊」 可在大嶼山走動

梁振英出席無線電視節目「講清講楚」，談及今年內推行的「粵車南下」，認為做法較之前進取，建議實施後適時檢討會否開放更多名額。

現時計劃分兩條隊，一是駛入港珠澳大橋香港口岸人工島的專用停車場再轉機，每日至少約500個名額；二是駛入市區，每日約100個名額。梁振英建議設第三條隊，容許粵車在大嶼山走動，但不可駛過青馬大橋，同時要控制粵車數量。

梁振英：長遠應開放其他陸路口岸讓車輛「北上」「南下」

現時「港車北上」及「粵車南下」，均只能用港珠澳大橋口岸進出。梁振英認為，長遠可考慮開放其他陸路口岸，並實施一地兩檢。他以西九龍高鐵為例，指「一地兩檢」做得很成功，從未出現法律和治安問題，經驗充足。

香港經深圳灣口岸「一地兩檢」進入深圳。（張鈞凱攝）

梁振英續形容陸地口岸做「一地兩檢」，是「改革性工作」，屬香港融入粵港澳大灣區的必要措施，雙方都想做，雖然制度、觀念、法律不同，但相信可以克服。

全國政協副主席梁振英認為，香港若沒有廣東省作為「福地」，發展一定受限。（歐嘉樂攝）

邊境建設費200元「算高」 梁振英：最好唔收

今年財政預算案提出，向離境私家車收取200元邊境建設費，有聲音質疑影響香港與大灣區融合。對此，梁振英再三強調200元算高收費，「我相信（200元）高，最好唔收，如果係因為政府財政問題，真係要收，唔應該收太高」。

梁振英續指，香港若沒有廣東省作為腹地，發展一定受限，舉例金融貿易服務，不可能僅靠750萬香港人發展，「一定喺內地到處跑，往來一定要越來越方便，時間、金錢成本盡量低」。他重申，希望不向離境私家車收費。