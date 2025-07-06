江旻憓奧運奪金金句　成為田北辰人生座右銘？｜政壇諸事町

巴黎奧運女子重劍金牌得主、人稱「劍后」的江旻憓，早前獲邀出席一中學畢業典禮時，被身兼校監的實政圓桌立法會議員田北辰「突襲」，請求分享去年奧運時「逆轉勝」的感受。田北辰在社交媒體解釋「突襲」原因，稱是江旻憓賽後接受媒體訪問的回應，令他非常感動，有一句子更成為他做人的座右銘。



江旻憓早前獲邀出席一中學畢業典禮時，被身兼校監的實政圓桌立法會議員田北辰「突襲」，問奧運「逆轉勝」的感受。（田北辰Facebook）

田北辰在社交媒體分享，香港管理專業協會李國寶中學昨日舉行25周年校慶畢業典禮，邀請了2024年巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓與一衆畢業生分享成功心得。江旻憓發言時，田北心血來潮，走上台與她作交流答問。

江旻憓在奧運決賽「逆轉勝」之後稱「就算輸我都唔想輸得咁肉酸」，田北辰形容，這番話「深深植入我個心，仲成為我做人嘅座右銘」。他相信，自己「突襲」江旻憓，令她分享成功前的心路歷程和感受，對在場師生乃至全香港的人都非常受用。他感嘆，要抱住「就算輸都唔可以輸得咁肉酸」的心態盡力做事：「問心無愧之餘仲隨時可能會有奇蹟發生！」

江旻憓（資料圖片／袁志浩攝）

他又說，有問到江旻憓，成功的背後是否有「虎媽」作為強大後貭？江旻憓分享稱，訓練成長過程中，有媽媽無時無刻的鞭策和鼓勵，所以自己逐步邁向成功，她很愛嚴厲的「虎媽」。